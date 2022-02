«Call Me Kat»-Schauspielerin verkauft Serie an CBS

US-Fernsehen

Schuyler Helford hat eine Teenager-Elternkomödie entwickelt, nun möchte der Sender eine Pilotausgabe produzieren.

«Call Me Cat»-Star Schuyler Helford hat eine positive Nachricht von CBS erhalten: Ihre Teenager-Elternkomödiebekommt einen Pilotfilm spendiert. Helford ist Co-Executive Producer der potenziellen Serie. Emily Wilson ist ausführende Produzentin zusammen mit Samie Falvey und Erik Feig für PictureStart und Chris Mills und Chris Emerson für Authentic.Das von Helford geschriebene und von Wilson («The Conners») betreute Projekt folgt zwei Teenagern, die sich auf die beste Art und Weise, die sie kennen, durch die Elternschaft kämpfen. Mit ein wenig Hilfe von ihren Freunden und Eltern lernen sie, dass Fehler im Leben einen nicht aus der Bahn werfen müssen – dass es, egal in welchem Alter man ist, kein Witz ist, sich um ein Kind zu kümmern – aber manchmal muss man einfach lachen (oder weinen), um es zu überstehen.Helford, die die Rolle der Brigitte in der von Mayim Bialik geleiteten FOX-Sitcom «Call Me Kat» spielt, war 2017 Teil des Diversity Sketch Comedy Showcase von CBS und schuf die Webserien «Indoorsy» und «#Cybriety». 2019 spielt sie die Hauptrolle in Eli Roths «Haunt»