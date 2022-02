Primetime-Check

Die Mittwochs-Primetime bot «Der Bachelor», «TV total», «Bones» und natürlich «Aktenzeichen XY… ungelöst». Doch was lief am besten?

Das Erste widmete sich der dritten Folge von «ZERV – Zeit der Abrechnung» und 3,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sollten folgen. Somit ergab sich ein guter Marktanteil von 12,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergab sich mit der Krimiserie ein Anteil von 6,1 Prozent bei 0,43 Millionen Zuschauern. Im Anschluss lief die vierte Folge vor noch 3,55 Millionen Zuschauern und 0,38 Millionen jüngeren Fernsehenden. Damit ging der zweite «ZERV»-Abend im Ersten mit einem Marktanteil von 12,6 Prozent und 5,5 Prozent bei den jungen Zuschauern zu Ende. Das Zweite setzte auf die Show «Aktenzeichen XY… ungelöst» und erreichte 5,49 Millionen Zuschauer insgesamt. Jüngere Zuschauer waren hiervon 1,17 Millionen, wodurch sich der Marktanteil am entsprechenden Markt auf 16,5 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu guten 18,9 Prozent Marktanteil. Dasholte im Anschluss noch 5,23 Millionen Zuschauer nach Mainz, während 0,92 Millionen jüngere Zuschauer verweilten. Die Marktanteile lagen damit bei insgesamt 21,2 Prozent und 15,1 Prozent am jungen Markt.Bei RTL gab es zum Samstag die fünfte Folge «Der Bachelor». Köln sicherte sich damit 1,91 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,8 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 0,96 Millionen und damit ein Marktanteil von 13,8 Prozent vertreten. In München schickte ProSieben um 20:15 Uhr die nächste Folge der «TV total» über den Äther. Dabei waren 1,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wodurch sich 4,7 Prozent Anteil am TV-Markt ergaben. Außerdem reichte es zu 0,92 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und damit zu einem Marktanteil von 12,9 Prozent. Ab 21:15 Uhr übernahmen dann Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel. «Zervakis & Opdenhövel. Live.» sicherte dem Unterföhringer Sender 0,45 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 2,0 Prozent. Mit Blick auf die klassische Zielgruppe zeigten sich 0,26 Millionen Zuschauer und ein Anteil von 4,9 Prozent am entsprechenden Markt.Sat.1 spielte die Show «111 super Sonntagsfahrer!» und sicherte sich damit 1,3 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Mit 0,41 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe reichte es zu 5,9 Prozent Marktanteil, während es insgesamt 4,6 Prozent am gesamten TV-Markt waren. VOX sendete «Bones – Die Knochenjägerin» in die Primetime und erreichte mit den ersten beiden Episoden des Abends 0,76 und 0,68 Millionen Zuschauer. Aus der Zielgruppe konnten wiederum 0,28 und 0,2 Millionen Zuschauer gemessen werden, wodurch es zu 4,0 und 3,1 Prozent am Markt reichte. Insgesamt reichte es zu 2,6 und 2,5 Prozent Marktanteil.RTLZWEI schickte zum Mittwochabend die zweite Episode der neuen Showin die Primetime. Hierbei wollten 0,81 Millionen Fernsehende dem Programm folgen, es ergab sich also ein Marktanteil von 2,9 Prozent. Jüngere Zuschauer konnten 0,39 Millionen definiert werden, wodurch sich ein Marktanteil von 5,8 Prozent am entsprechenden Markt ergab. Den einzigen privaten Film des Abends schickte Kabel Eins mitin den Abend. Dem Streifen mit Hilary Swank sollten 1,08 Millionen Zuschauer verfolgen, 0,28 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Somit ergaben sich die Marktanteile von insgesamt 4,2 Prozent und 4,5 Prozent am jungen Markt.