Toni und ihr Dienstvergehen

Soap-Check

Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» muss Toni um ihren Job fürchten. Ist das alles nur ein schlechtes Gefühl, das sich nicht bewahrheitet?

Katrins brüchiger Familienfriede gerät erneut ins Schleudern, als Franzi sich gegen die Home-Story stellt. Dabei begreift Katrin fassungslos, dass Franzi, als Katrin aus dem Koma erwachte, keinen Heimaturlaub eingereicht hat, weil sie nicht nach Hause kommen wollte. Amelie ist genervt, dass Jakob ihre Forderung nach einem Gemälde nicht ernstnimmt. Als Amelie sich jedoch entschlossen zeigt, ihn auffliegen zu lassen, knickt er ein und Amelie triumphiert. Die Journalistin Elle hat Leo sofort als Ex-Profifußballer erkannt und will über ihn schreiben. Leo ist genervt und Sara kommt auf eine Idee, wie er Elle dauerhaft loswerden kann. Ben ist froh, als Tina seinen Wunsch unterstützt, an der Motorrad-Rallye teilzunehmen. Doch dann hat Tina einen Alptraum, in dem sie Ben verliert. Als sie Ben davon erzählt, nimmt er Tinas Sorge nicht ernst. Britta tut sich schwer, Carla die Lügen um Jakob zu verzeihen. Zudem entscheidet sie mit Ben, ihrer Tochter Lilly vorerst nicht die Wahrheit über Jakob zu sagen, um Lilly nicht zu verunsichern.Ariane wird von Christoph so stark unter Druck gesetzt, dass ihr nichts anderes übrig bleibt, als Robert die Wahrheit über ihre Schwangerschaft zu gestehen. Dieser wendet sich fassungslos von ihr ab und Ariane wird klar, dass sie Robert endgültig verloren hat. Ihr Zorn auf Christoph steigt daraufhin ins Unermessliche. Shirin ist in Sorge, dass Merle Gerry verletzen könnte – ihre aufkeimende Eifersucht will sie sich nicht eingestehen. Als aber ersichtlich wird, dass Merle es ernst mit Gerry meint, beendet Josie die Scheinbeziehung mit ihm, um den beiden nicht im Weg zu stehen. Constanze erfährt, dass ihr eine Mitbewerberin bei einer renommierten Münchner Kanzlei um eine Nasenlänge voraus ist, da diese einen spannenden Fall betreut. Um noch eine Chance auf die Stelle zu haben, macht sich Constanze ebenfalls auf die Suche und stößt tatsächlich auf einen Fall, der ihr Interesse weckt. Als Rosalie Michael stolz ihre Erfolge im Internet präsentiert, muss dieser einsehen, dass es viele Leute gibt, die an ihren Coaching-Seminaren interessiert sind. Daraufhin wittert Max seine Chance und bringt Rosalie geschickt auf eine Idee. Hildegard und Alfons müssen ihren Resturlaub nehmen. Dabei träumt Hildegard von einem Erholungsurlaub in der Sonne, während Alfons, angeregt durch seinen Nachbarn Herrn Reiber, ganz andere Pläne hat.Durch einen Zufall bekommt der Voglhof mit Severin einen neuen Kandidaten als Hofhelfer. Doch kann man dem Fremden trauen? Nach ihrem Zusammenbruch kommt Veronika mit einem akuten Bandscheibenvorfall ins Krankenhaus. Ist eine riskante OP unausweichlich?Sina nutzt die Chance, mit Zoe etwas allein zu sein, um einen riskanten Test zu machen. Sie tauscht heimlich Zoes Medikation aus. Ein Treppenhaus voller Traumschuhe führt Britta in Versuchung. Als dann ein Paar verschwunden ist, scheint alles klar. Doch es ist nicht, wie es scheint. Benedikt ist sauer, dass Ringo ihn öffentlich bloßgestellt hat. Doch dann muss er einsehen, dass das der Firma gutgetan hat.Yannick wird zu einem dringenden Notfall gerufen. Am Einsatzort wird er von einem Unbeteiligten heftig angegangen - woraufhin die Situation außer Kontrolle gerät. Miro ist verwundert, als herauskommt, dass er zugunsten von Battle on Ice nicht zum Rheinland-Cup angemeldet ist. Er will aber unbedingt bei dem Wettbewerb antreten.Katrin sieht den lockeren Umgang zwischen Tobias und Maren jetzt mit anderen Augen. Als Tobias durch Zufall allein mit Maren zu Hause ist, kann Katrin ihre Eifersucht nicht mehr unterdrücken. Toni befürchtet, dass sie wegen ihres Dienstvergehens von der SOKO abgezogen wird. Doch stattdessen lobt ihr Chef sie für ihr gutes Gespür. Denn Toni hat mit dem Abbruch der Razzia den Weg für eine viel größere Ermittlung geebnet.Jule ist maximal angespannt, als morgens das Ergebnis des Express-Vaterschaftstests eintrifft. Marc verhält sich sehr einfühlsam, kann sie aber nicht wirklich beruhigen. Als sich dann tatsächlich herausstellt, dass er Linus‘ Vater ist, muss Jule ihren Emotionen erst einmal freien Lauf lassen. Ihre eigene Familienplanung ist nun wahrscheinlich in weite Ferne gerückt. Für Jule gibt es dennoch keinen Zweifel daran, dass sie Marc liebt. Sie will ihn trotz allem unterstützen und sich Mühe geben, ihm mit dem Baby unter die Arme zu greifen. Zunächst scheint auch alles gut zu laufen.Toni ist überrascht, als Agenturchef Max sie im LA besucht und für sie und Jenna ein Angebot hat. Die beiden sollen bei einem Casting für eine Modenschau mitmachen, bei dem es wirklich um viel geht. Toni freut sich zwar über die Chance, nimmt aber Jennas Bemühungen, ihr das Laufen in High Heels beizubringen, zunächst nicht ernst. Jenna bringt das schon ein bisschen auf die Palme. Sie macht ihr klar, dass sie sich endlich mal entscheiden muss: Will sie nun ein richtiges Model sein? Oder nur ab und zu für ein Bildchen posen? Jenna findet, dass Toni das Zeug hat, es in diesem Job richtig weit zu bringen. Toni reagiert nachdenklich und weiß nicht, ob sie sich wirklich den ganzen Stress geben soll, der in dieser Branche an der Tagesordnung ist. Schließlich packt sie aber der Ehrgeiz und sie beschließt, die Herausforderungen ernsthaft anzugehen und ihre Chance zu ergreifen. Dazu ist es nun mal wichtig, die Sache mit den High Heels endlich auf die Reihe zu kriegen. Letztlich geht es für sie darum, selbstbewusst persönliche Grenzen zu überwinden.