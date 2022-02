VOX produziert zwei neue Wohn-Formate

TV-News

VOX hat mit(Arbeitstitel) undzwei neue Formate angekündigt, die mit dem Thema Wohnen beschäftigen sollen. Die Dreharbeiten für beide Sendungen sollen im Frühjahr starten, eine Ausstrahlung ist voraussichtlich noch für dieses Jahr geplant.Das Dokutainment-Format «Das 1-Euro-Dorf» beschäftigt sich mit einem kleinen, abgelegenen Dorf in Spanien, in dem Häuser extrem günstig zum Kauf angeboten werden. Der Haken: Dort gibt es keinen Supermarkt und nur einen kleinen Bäcker. Der Vorteil: Mit dem Auto sind es nur 20 Minuten bis zum Meer. Nun wollen der Bürgermeister und seine Einwohner wieder junge Leute ins 100-Seelen-Dorf locken, um das Dorf wiederzubeleben und bestenfalls mit ihren neuen Geschäftsideen den Ort wieder attraktiv für Touristen zu machen. VOX begleitet Menschen dabei, die die Chance ergreifen wollen, sich ein Leben in Spanien aufzubauen. Dabei kommt es auf die passende Geschäftsidee an, die der Bürgermeister durchwinken muss. Erst nach dem Verkauf kann mit der Renovierung und dem Aufbau des eigenen Business im kleinen spanischen Dorf losgelegt werden.«Stadt, Land, Flucht – Wir ziehen raus» wird derweil als „Immobilien-Doku“ beschrieben, die sich um das Thema Wohn- und Lebensraum dreht. Durch die hohen Mieten in den Großstädten und die durch die Pandemie entstandenen flexiblere Arbeitsmodelle habe sich aber neue Lebens- und Wohnmöglichkeiten ergeben. VOX stellt deshalb die Frage: Warum nicht die 2000 Euro teure 3-Zimmer Mietwohnung in Berlin-Mitte gegen den gleich teuren historischen Hof mit Fernblick und deutlich mehr Platz im Brandenburger Land tauschen? In der Sendung gibt VOX-Moderatorin Anni Dunkelmann einer Familie, einem Paar oder einer WG die einmalige Chance, genau das auszuprobieren. Alles, was sie mitbringen müssen, ist der Wunsch, aufs Land zu ziehen und 72 Stunden ihrer Zeit, um herauszufinden, ob das Landleben das richtige für sie ist.