58. Grimme-Preis: Die Nominierungen

Aus über 760 Nominierungen hat das Grimme-Institut insgesamt 74 Produktionen und Einzelleistungen in den Kategorien Information und Kultur, Fiktion, Unterhaltung sowie Kinder und Jugend nominiert.

Alle Nominierungen im Überblick:

Am Donnerstag hat das Grimme-Institut die Nominierungen für den diesjährigen 58. Grimme-Preis bekannt gegeben. Alles in allem dürfen 74 Produktionen auf eine der begehrten Auszeichnungen hoffen, allein 16 Formate wurden in der Kategorie Fiktion mit einer Erwähnung bedacht. Im Wettbewerb Information & Kultur sind 19 Projekte nominiert. Im Bereich Unterhaltung sind zwölf Nominierungen ausgeteilt worden, und in der Kategorie Kinder & Jugend sind es jeweils sechs Formate. In jeder Kategorie gab es zudem weitere Spezial-Nominierungen.Die öffentlich-rechtlichen Sender sind wie üblich stark vertreten, so kommt das ZDF insgesamt auf 20 Nominierungen, darunter auch Jan Böhmernannsfür die Musical-Folge „Der Eierwurf von Halle“. Auch das Privatfernsehen ist dank Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf vertreten. Sowohlundsind sind in der Kategorie Unterhaltung nominiert. Über drei Nominierungen darf sich Amazon Prime Video freuen. Der Streamingdienst wurde mit Nominierungen für die Mockumentary, die Dokuund das Comedy-Formatnominiert.„Die Nominierungen zeigen, dass in den herausragenden Produktionen des Jahres drängende gesellschaftliche und politische Probleme wie Antisemitismus, Rassismus, Krieg und Flucht oder die Klimakrise aufgegriffen wurden. Zudem sind neue, kreative Unterhaltungsformate nominiert, die einerseits einen genauen Blick auf gesellschaftliche Missstände werfen und andererseits durch innovative Showelemente einen Moment der Leichtigkeit vermitteln. Ein Fernsehprogramm ohne inhaltsstarke Unterhaltung und ambitioniertem Blödsinn würde wohl kaum den Verstand und die Herzen der Menschen erreichen und zugleich für ersehnte Momente der Entspannung sorgen“, erklärt die Direktorin des Grimme-Instituts, Dr. Frauke Gerlach.Die nominierten Produktionen stellen sich ab dem 5. März der Beurteilung der Jurys, die insgesamt bis zu 16 Grimme-Preise vergeben können. Die Preisträger des 58. Grimme-Preises werden am 31. Mai bekanntgegeben. Die Auszeichnungen werden am 26. August im Theater der Stadt Marl verliehen. Durch die Preisverleihung wird erneut Moderator Jo Schück führen.• «All you Need» (UFA Fiction für ARD Degeto)• «Auf dünnem Eis» (Polyphon für ZDF)• «Die Heimsuchung» (MOOVIE für ARD Degeto)• «Die Ibiza-Affäre» (W&B Television/Epo-Film für Sky Deutschland)• «Die Wespe» (Gaumont für Sky Deutschland)• «Freunde» (HR)• «Gefangen »(unafilm für WDR)• «Geliefert »(TV60 Filmproduktion für BR/ARTE)• «Hyperland »(Marcelo Busse Filmproduktion für ZDF-Das kleine Fernsehspiel)• «Ich und die Anderen» (SUPERFILM Filmproduktion für Sky Deutschland)• «Lu von Loser »(Quantum für ZDF-Das kleine Fernsehspiel)• «Polizeiruf 110 – Sabine» (filmpool fiction für NDR)• «Ruhe! Hier stirbt Lothar» (Hager Moss Film für WDR)• «Sörensen hat Angst» (Claussen + Putz Filmproduktion für NDR)• «The Mopes» (UFA Fiction für Warner TV Comedy)• «Tina mobil» (X Filme Creative Pool für rbb)• «WIR »(Studio Zentral für ZDFNeo)• Claudia Wolscht für den Schnitt in «Polizeiruf 110 – Bis Mitternacht» (Provobis für BR)• Inga Humpe, Tommi Eckart und Matthias Petsche für die Musik in «Eldorado KadeWe – Jetzt ist unsere Zeit» (Constantin Television/UFA Fiction für ARD Degeto/rbb)• Murmel Clausen und Andreas Pflüger für den stetigen und finalen Bruch mit dem Format «Tatort» für «Tatort – Der feine Geist» (MadeFor Film für MDR/ARD Degeto)• «Bruderliebe »(CORSO Film/Hornfilm für ZDF/ARTE)• «Charité intensiv: Station 43» (Docdays Productions für rbb)• «Das größte Dreispartenhaus der Welt vor seiner größten Herausforderung» (SWR)• «Die Sache mit den Juden» (Autentic Production für BR)• «Die Story im Ersten: Warum Kinder keine Tyrannen sind – Das System von Dr. Winterhoff» (WDR)• «Femizid – Wenn Männer Frauen töten» (Bewegte Zeiten Filmproduktion für ZDF/ZDFinfo)• «Hanau – Eine Nacht und ihre Folgen» (HR)• «Hoyerswerda '91 – Eine Stadt, die Gewalt und ihre Aufarbeitung» (Schulz/Wendelmann Film für MDR)• «Höllental »(Kundschafter Filmproduktion für ZDF)• «Junger Dokumentarfilm: Jemen – Die Mütter der Entführten» (Aviv Pictures/Schwenk Film für SWR)• «Kevin Kühnert und die SPD» (NDR)• «Krieg vor Gericht – Die Jugoslawien-Prozesse» (LOOKSfilm für rbb/ARTE/Ceska Televizie)• «Oeconomia »(Petrolio Film für ZDF/3sat)• «Planet ohne Affen» (NDR)• «Schwarze Adler» (Broadview Pictures für Amazon Prime/ZDF)• «Uferfrauen – Lesbisches L(i)eben in der DDR» (Sunday Filmproduktion für ZDF/ZDF – Das kleine Fernsehspiel)• «Una Primavera» (Johannes Schubert Produktion)• «Wer wir sind – Die DNA des Ostens» (Hoferichter & Jacobs Film- und Fernsehproduktion für MDR)• «Wirecard – Die Milliarden-Lüge» (Sperl Film- und Fernsehproduktion/BABKA für Sky/rbb/NDR/SWR/BR/ARTE)• Die RTL-Wetterredaktion für die Konzeption des «Klima Updates» (RTL)• Idee und Konzept für die «Chronik Berlin – Schicksalsjahre einer Stadt» (solo:film/ChronikTV für rbb)• Der Meteorologe Özden Terli für seine anschaulichen und schonungslosen Darstellungen der Klimawandelfolgen in verschiedenen Sendungen des ZDF. (ZDF)• Katrin Eigendorf für ihre empathischen und mutigen Reportagen zur Lage der Frauen und Mädchen in Afghanistan (ZDF)• Shafagh Laghai, Jack Sappoch, Klaas van Dijken und Nicole Vögele für ihre im Rahmen eines internationalen Rechercheprojekts entstandene «Monitor»-Reportage „Europas Schattenarmee: Pushbacks an der kroatisch-bosnischen Grenze“ (WDR)• «Chez Krömer» | zu Gast: Torsten Sträter (S04/E01) (probono.tv für rbb)• «Deadlines» (Turbokultur für ZDF/ZDFneo)• «Die Discounter» (Pyjama Pictures für Amazon Prime Video)• «Freitagnacht Jews» (Turbokultur für WDR)• «Joko und Klaas LIVE: Pflege ist #NichtSelbstverständlich» (Florida Entertainment/Janus TV für ProSieben)• «Kranitz – Bei Trennung Geld zurück» (FLORIDA Film für ARD Degeto/NDR)• «LOL: Last One Laughing» – Staffel 1 (Constantin Entertainment für Amazon Prime Video)• «MaiThink X – Die Show» (btf für ZDF/ZDFneo)• «Princess Charming» (Seapoint Productions für RTL+/VOX)• «Sträter »(Prime Productions für WDR)• «Wer stiehlt mir die Show?» (Florida TV für ProSieben)• «ZDF Magazin Royale» – Der Eierwurf von Halle (Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld für ZDF)• «ECHT» (Staffel 1)(Studio Zentral Berlin für ZDF)• «Kinder der Klimakrise – 4 Mädchen, 3 Kontinente, 1 Mission» (Irja von Bernstorff für RB/SWR/ARTE)• «Moooment! Rassismusfreie Schule» (Y Media für KiKA)• «Princess of Science» (Staffel 2) (Caligari Entertainment für ZDF)• «Schau in meine Welt! Stacy – Mein Leben in der Kinder-WG» (Andrea Gentsch Filmproduktionen für MDR)• «Seepferdchen» (Filmakademie Baden-Württemberg für MDR)• «Am Limit?! Jetzt reden WIR!» (HR)• «Kokon» (Jost Hering Filme für ZDF)• «LOVEMOBIL: Dokumentarfilm über Prostitution gefälscht?» | STRG_F (NDR/funk)• «Para – Wir sind King» (Wiedemann & Berg für Warner TV Serie)• «Re: Generation Waldbesetzer: Im Baumhaus gegen die Klimakrise» (THURN FILM für HR/ARTE)• «Sounds Of» (Kliemannsland für ZDF in Zusammenarbeit mit funk)• 1000 Folgen «Schloss Einstein» (Saxonia Media für MDR/KiKA)• 50 Jahre «Die Sendung mit der Maus» (WDR)• Für das Moderationsteam von «offen un’ ehrlich» (SR/funk)• Für die originelle Mischung aus Information und Comedy in «Game Two» (Rocket Beans Entertainment im Auftrag des ZDF in Zusammenarbeit mit funk)• Für die substantielle Information innerhalb sehr kurzer Zeit bei herausragender Gestaltung der Hochformatvideos in «reporter – Snapchat Shows» (WDR/funk)• «Die Frage» für die Kombination von respektvollem, empathischem Umgang mit Protagonist:innen mit zurückhaltender wie sensibler Moderation. (BR/funk)