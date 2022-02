VOD-Charts

«Inventing Anna» mogelt sich an die Spitze

Veit-Luca Roth von 25. Februar 2022, 12:30 Uhr

In den vergangenen Wochen war es in den VOD-Charts verhältnismäßig still um die Shonda-Rhimes-Serie, nun setzt sie zum Siegeszug an.

Einige neue Namen haben es in dieser Woche in die Top10 der VOD-Charts geschafft, wobei ein Titel klar überragt. «Inventing Anna» ist der erste Titel seit Ende Januar, der mehr als fünf Millionen Abrufe innerhalb einer Woche erreichen konnte, doch dazu später mehr. Das Reichweiten-Niveau war in dieser Woche verhältnismäßig niedrig, denn gleich vier Titel sicherten sich weniger als zwei Millionen Views. Den Anfang macht Netflix-Dauerbrenner «Haus des Geldes» mit 1,76 Millionen Klicks zwischen dem 18. und 24. Februar.



Den achten Platz teilen sich unterdessen mit nur 20.000 Aufrufen mehr, die Sky-Serie «Der Pass» und die Netflix-Serie «Der junge Wallander», deren zweiten Staffel am 17. Februar beim kalifornischen Streamer erschien. Beide Formate zählten 1,78 Millionen Zuschauer. Komplettiert wird das Millionen-Quartett von «Good Girls», das ebenfalls bei



Nach einer Woche ohne Top10-Platzierung kehrt «The Blacklist» in die Charts zurück. Das Ergebnis ähnelt dem Wert von vor zwei Wochen, als 2,16 Millionen drin waren. Nun steigerte man sich leicht auf 2,22 Millionen Abrufe. Knapp davor reiht sich «The Walking Dead» ein. Die Zombie-Reihe verbuchte 2,23 Millionen Menschen. Eine Überraschung wartet auf Platz vier, denn dort ist die Kindersendung «Paw Patrol» zu finden, die auf Prime Video und



Auf dem Treppchen macht es sich einmal mehr die Nerd-Gruppe von «The Big Bang Theory» bequem. Die Sitcom scheiterte zwar an der Drei-Millionen-Marke, holte aber immerhin 2,95 Millionen Klicks. Mehr als 900.000 Abrufe mehr generierte «Brooklyn Nine-Nine», deren siebte Staffel derzeit bei Netflix ausgespielt wird. Für die New Yorker Polizeistation setzte es 3,86 Millionen Views. Einsam an der Spitze zieht wie erwähnt Shonda Rhimes nächste Hitserie «Inventing Anna» ihre Kreise. Die Mitte Februar gestartete neunteilige Serie sicherte sich mit 5,27 Millionen Zuschauern die Spitzenposition.

