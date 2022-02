Quotencheck

In den vergangenen 14 Monaten strahlte der Grünwalder Sender RTLZWEI insgesamt drei neue Staffeln aus.

Am 5. Januar 2022 startet der im Münchner Speckgürtel ansässige Fernsehsender RTLZWEI die große Jubiläumsstaffeln seiner Reality-Dokumentation «Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie». Die ersten zwei Ausgaben, die die Titel „Die Wollnys in Sorge um Casey“ und „Casey wird operiert“ trugen, brachten 0,87 und 0,91 Millionen Zuschauer nach Grünwald. Die Verantwortlichen im Hause des Senders konnten sich über jeweils 0,48 Millionen Umworbene freuen, am Mittwochabend wurden 7,1 und 7,2 Prozent Marktanteil eingefahren.Eine Woche später waren die Werte nicht mehr so toll. Nur noch 0,73 sowie 0,79 Millionen Zuschauer entschieden sich für „Loredana und Sarah-Jane im Prüfungsstress“ sowie „Flo, Peter und eine geheime Mission“, die auf 0,36 sowie 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige kamen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern erzielte die Sendung 4,7 und 5,4 Prozent.«Die Wollnys» liefen am 19. und 26. Januar nur ein bisschen besser. Die insgesamt vier neuen Episoden, die an zwei verschiedenen Tagen ausgestrahlt wurden, wollten sich 0,88, 0,85, 0,85 und 0,94 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Beim jungen Publikum fuhr man 0,41 sowie drei Mal 0,37 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile lagen bei 5,6, 5,2, 5,2 und 5,4 Prozent.Im Februar kam Bewegung in die Ausstrahlung: Am zweiten Tag des Monats erreichten „Die Suche nach einem neuen Zuhause in der Türkei“ und „Das neue Wollny-Zuhause in der Türkei“ 1,05 und 1,11 Millionen Zuschauer, die Reichweite bei den jungen Leuten stieg auf 0,56 und 0,59 Millionen. Bei den Werberelevanten verbuchte der Münchener Fernsehsender RTLZWEI 8,0 und 9,1 Prozent Marktanteil.Die zwei finalen Episoden, die am 9. Februar gesendet wurden, brachten 0,91 und 1,02 Millionen Zuschauer. „Die Wollnys in Sorge: Harald liegt im Krankenhaus!“ und „Die Zwillingstaufe und eine große Überraschung!“ bescherte dem Sender 0,41 sowie 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährige, bei RTLZWEI freute man sich über 5,6 und 6,8 Prozent Marktanteil.Die 15. Staffel von «Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie» lockte im Durchschnitt 0,91 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI, der Marktanteil lag bei 3,2 Prozent. Mit 0,44 Millionen jungen Zuschauern erzielte man einen Marktanteil von 6,3 Prozent. Die Herbststaffel hatte im Schnitt 0,69 Millionen Zuschauer und 5,2 Prozent bei den Umworbenen. Die 13. Runde, gesendet vor einem Jahr, wollten 0,95 Millionen Zuschauer sehen. In der Zielgruppe erreichte man damals 5,3 Prozent Marktanteil.