«Lockerbie»: Sky und Peacock produzieren Miniserie über Flugzeug-Anschlag

TV-News

Die Serie ist inspiriert von der wahren Geschichte von Dr. Jim Swire und seiner Frau Jane, die bei der Flugzeugkatastrophe 1988 ihre Tochter verloren haben.

Der Bezahlsender Sky Deutschland und der Streamingdienst Peacock , der in Deutschland bislang nur über Sky verfügbar ist, haben bekannt gegeben, dass sie zusammen an der neuen Miniseriearbeiten. Die Reihe basiert auf dem Bombenanschlag auf den Pan-Am-Flug 103 und der Suche nach Gerechtigkeit von Dr. Jim Swire und seiner Frau Jane, die bei der Flugzeugkatastrophe 1988 ihre Tochter Flora verloren haben. Im schottischen Lockerbie kamen damals alle 259 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben, als eine Bombe 38 Minuten nach dem Start explodierte. Elf weitere Einwohner verloren ihr Leben, als das Flugzeug über der Stadt niederging.Die Serie, die noch in diesem Jahr in Produktion gehen wird, ist eine Koproduktion zwischen UCP und Sky Studios, produziert mit Carnival Films von Universal International Studios für Sky und Peacock. Die fünf Folgen basieren auf dem Buch The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice" von Jim Swire und Peter Biddulph sowie auf zahlreichen weiteren Quellen. Das Drehbuch für «Lockerbie» wird von den oscarnominierten Jim Sheridan («Im Namen des Vaters», «Mein linker Fuß») und Kirsten Sheridan («In America», «Dollhouse») geschrieben.„Der Bombenanschlag auf den Pan-Am-Flug 103 war einer der tödlichsten Terroranschläge der Welt, der bis heute weitreichende Auswirkungen auf die Bedeutung der Gerechtigkeit in den USA, Schottland und Libyen hat. Mehr als 30 Jahre danach wirft diese Serie einen intimen und sehr persönlichen Blick auf die Folgen der Katastrophe, und wir sind all jenen dankbar, insbesondere Jim und Jane, die uns anvertraut haben, ihre Geschichte und die Geschichte ihrer Angehörigen auf dem Bildschirm zu erzählen“, so das Autorenduo.Die Serie soll die Ereignisse von 1988 bis heute beleuchten und das intime Porträt eines Manns, eines Ehemanns und eines Vaters zeichnen, der seine Ehe, seine Gesundheit und seinen Verstand bis an den Rand des Möglichen treibt. Kurz nach dem Bombenanschlag von Lockerbie schlossen sich einige Familien der Opfer zusammen, um eine Kampagne für Wahrheit und Gerechtigkeit zu starten. Zu ihnen gehörte Dr. Jim Swire. Seine Kampagne führte ihn in die libyschen Sanddünen, um Gaddafi persönlich zu treffen, in die Downing Street Nr. 10, wo er mit mehreren Premierministern zusammentraf, und in die Korridore der Macht in den USA, wo er mit den amerikanischen Opfergruppen zusammenarbeitete, um Druck auf Washington auszuüben, um die Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen zu verschärfen – lange vor dem 11. September.Die Serie wird voraussichtlich 2023 in den Sky-Märkten in Großbritannien, Irland, Deutschland und Italien ausgestrahlt. Zudem erfolgt eine Ausspielung auf Peacock in den USA.