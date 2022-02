«The Big Music Quiz» muss erneut das Programm füllen

TV-News

An den kommenden Dienstagen wird die Musik-Show mit Oliver Geissen die Dating-Show von Sophia Thomalla ersetzen.

Der Privatsender RTL hat am Primetime-Programm am Dienstag geschraubt und den Nachlauf der neuen Reality-Sendung «Prominent getrennt» verändert. Nach dem Debüt in dieser Woche, das mit 1,60 Millionen und einer Zielgruppen-Quote von 11,4 Prozent mittelmäßig startete, wiederholte man das Dating-Format, das im vergangenen Oktober mit Sophia Thomalla an den Start ging. Am Dienstag lief es allerdings weitaus weniger gut als im Herbst, als teilweise mehr als 13 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen drin war. Die Sehbeteiligung halbierte sich auf 6,6 Prozent. Daher entschied sich der Kölner Sender dazu, die Thomalla-Show aus dem Programm zu nehmen.Stattdessen schickt man Oliver Geissen mitauf Sendung. Die musikalische Rateshow lief einst im Spätsommer 2016 und 2017 mit jeweils drei Folgen. Bereits im vergangenen Jahr staubte RTL die Sendung aus dem Archiv und zeigte im Anschluss an «Denn sie wissen nicht, was passiert» jeweils zwei Episoden weit nach Mitternacht. Mit Werten zwischen miserablen 4,2 Prozent und guten 14,2 Prozent war die Performance der Zweitverwertung allerdings stark wechselhaft.Ab dem 1. März wird immer dienstags um 23:00 Uhr jeweils eine Folge nochmals wiederholt. Pro Ausgabe spielen sechs Promis gegeneinander. Hits werden eingespielt und dann gilt es die Frage zu beantworten: "Wer ist der Interpret des Songs?" Dabei werden Lieder entweder entfremdet, rückwärts, als unbekannte Coverversionen oder im Original eingespielt.Sicher nicht ganz ohne Sorgenfalten werden die RTL-Verantwortlichen die Werte der «Date or Drop»-Wiederholung zur Kenntnis genommen haben, denn erst Mitte Februar wurden neue Folgen der Kuppelsendung produziert, die noch im Frühjahr ausgestrahlt werden sollen ( Quotenmeter berichtete ).