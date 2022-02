Promi-Ausgabe von «Let the music play» schwächelt

Quotennews

Wie auch am Vorabend überzeugte das Sat.1-Quiz nicht wirklich. Im Anschluss folgte zudem ein Tiefpunkt für «Voll verschossen mit Ralf Schmitz».



Im Sat.1-Vorabendprogramm ging ab Ende Januar die zweite Staffel vonan den Start. Die Quizshow ist eine Neuauflage des Formats «Hast du Töne?», welches von 1999 bis 201 ausgestrahlt wurde. Wie schon im vergangenen Jahr gab es nun wieder eine Primetime-Ausgabe mit prominenten Gästen. Wolff-Christoph-Fuss, Ross Antony, Sophia Thomalla. Silvio Heinevetter, Max Giesinger, Andrea Kiewel, Guildo Horn und Janin Ullmann hatten die Chance auf bis zu 50.000 Euro für den guten Zweck.Die Promi-Ausgabe im November 1,14 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegt und einen akzeptablen Marktanteil von 4,2 Prozent eingefahren. 0,62 Millionen Jüngere führten zudem zu einer guten Quote von 9,0 Prozent. Die neue Ausgabe des Formats verlor am gestrigen Abend mit 1,09 Millionen Zuschauern weiter. Diesmal sank der Marktanteil auf einen mäßigen Wert von 3,8 Prozent. Die 0,55 Millionen Umworbenen hielten sich mit 7,9 Prozent knapp über dem Senderschnitt.Im Anschluss ging es weiter mit der Datingshow, welche im November des Vorjahres erstmals auf Sendung gegangen war. Die Rückkehr stellte nun allerdings die bislang schwächste Ausgabe dar. Mit einem Publikum von 0,63 Millionen Neugierigen kam die Sehbeteiligung nicht über schwache 3,0 Prozent Marktanteil hinaus. Auch bei den 0,31 Millionen Werberelevanten war mit einer akzeptablen Quote von 5,9 Prozent weiterhin deutlich Luft nach oben.