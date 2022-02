«Lets Dance» fällt unter Marke von vier Millionen Zuschauern

Quotennews

Auch wenn man nicht mit den Werten der Vorwoche mithalten konnte, waren dem Sender weiterhin sehr starke Quoten sicher.



Vor dem Start des Primetime-Programms schob RTL ab 20.15 Uhr gestern Abend noch dasein. Mit 3,62 Millionen Fernsehnenden war das Interesse an der Sondersendung sehr groß. Insgesamt kam ein starker Marktanteil von 12,1 Prozent zustande. Zudem verfolgten 1,26 Millionen 14- bis 49-Jährige die Sendung. Dies resultierte in einer hohen Quote von 16,8 Prozent.Auch Corona prägte die Tanzshowweiterhin. Nachdem in der Vorwoche Joachim Llambi wegen eines positiven Tests ausgefallen war, konnte Hardy Krüger Jr. an der gestrigen Show nicht teilnehmen. Zu den diesjährigen Teilnehmern gehören zudem unter anderem Popsänger Mike Singer, Autor Bastian Bielendorfer, Model Cheyenne Ochsenknecht, Moderatorin Amira Pocher und Schauspieler Timur Ülker. Der Auftakt gelang mit der Kennenlernshow in der Vorwoche, als 4,39 Millionen Fernsehende sowie 1,39 Millionen Jüngere einschalten.Auf diesem ausgezeichneten Niveau konnte sich die Tanzshow am gestrigen Abend nicht halten. Dennoch kam das Format mit 3,93 Millionen Zuschauern weiterhin gut an. RTL sicherte sich einen hervorragenden Marktanteil von 17,2 Prozent. Mit 1,20 Millionen Umworbenen lief die Folge unter all den Ausgaben der Vorjahresstaffel. Allerdings wurden weiterhin überzeugende 21,0 Prozent verbucht. Dasstartete erst ab 0.30 Uhr, begeisterte aber dennoch 1,69 Millionen Interessernten, was die Sehbeteiligung auf 17,6 Prozent klettern ließ. Die 0,47 Millionen Werberelevanten holten sich starke 16,9 Prozent.