Oliver Mommsen: Ich liebe es, durch die Lande zu ziehen

Interview

Der Schauspieler ist am Montag in dem Spielfilm «Der Feind meines Feindes» zu sehen. Mit Quotenmeter sprach Mommsen über seine Dreharbeiten mit Hans Sigl.

Ich durfte bei den Dreharbeiten zum «Bergdoktor» vor drei Jahren einen Geschmack davon bekommen, wie sehr die Zuschauer Hans in ihr Herz geschlossen haben. Beeindruckend!Hans und ich sind beide Baujahr 1969. Das würde keinen Sinn machen.Ich habe das Gefühl, dass sich der ganz große Krimiboom etwas beruhigt hat. Ich durfte in den letzten zwei Jahren sieben Projekte drehen, in denen ich prima ohne Waffe überlebt habe.Hollywood, da sollen spannende Menschen leben.Ich liebe es, durch die Lande zu ziehen wie beim Flohzirkus. Ich gehe auf Theatertour und drehe an zauberhaften Orten. So soll es einfach weitergehen. Der Lago Maggiore, das Valle Grande und Turin haben mich aber auf jeden Fall nicht das letzte Mal gesehen.Auf ein großes Abenteuer! Die Zuschauer:innen werden hoffentlich vor Spannung ins Sofakissen beißen. Wer ist gut, wer ist böse?Ui, dass sollten die Zuschauerinnen selbst herausfinden …Klar, wurde auch gezaubert, aber die Szenen in denen ich dabei war, wurden alle im Piemont gedreht. Ein göttliches Fleckchen Erde!Ich bin wahnsinnig gerne Fachidiot und bekenne mich offen als passionierten Fremdtextquatscher!