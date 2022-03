Podstars

Schon mehr als 50 Episoden hat der Podcast für alle «Löwenzahn»-Fans schon hinter sich.

Wenn Peter Lustig wieder in seinen Bauwagen stieg dann war klar: Heute gibt es wieder eine ganze Ladung von Wissensvermittlung für Kinder und Erwachsene. Die Serie «Löwenzahn» mit Peter Lustig als er selbst in der Hauptrolle erlangte regelrecht Kultstatus. Mittlerweile spielt der 2016 verstorbene Lustig zwar nicht mehr in der Hauptrolle, doch «Löwenzahn» gibt es noch immer. Außerdem gibt es auch einen Podcast, welcher sich mit den Hintergründen zu der Serie befasst. «Hinterm Bauwagen» ist ein Muss für alle Fans der legendären Fernsehserie.Die Serie «Löwenzahn» wurde im Jahr 1981 zum ersten Mal im ZDF ausgestrahlt. Ziel war von Beginn an die Wissensvermittlung mit einem gewissen Grad an Unterhaltung. Mittlerweile gibt es mehr als 400 Folgen in mehr als 20 Staffeln. Als Peter Lustig zum ersten Mal in den Bauwagen stieg, hätte er das wohl nicht für möglich gehalten. Im Jahr 2006 hatte Guido Hammesfahr die Moderation der Sendung als Fritz Fuchs übernommen. Der Grundgedanke hat sich aber nie verändert, was die treuen Fans auch so schätzen.Legendenstatus hat auch die Titelmelodie von «Löwenzahn» erlangt, welche von Matthias Raue und Martin Cyrus stammt.Es gibt eine Menge treue Fans von Löwenzahn, welche das ZDF mit der Sendung über die Jahre und Jahrzehnte gewonnen hat. Julian Schlichting und CF! sind aber ganz sicher zwei der größten. Sie haben den Podcast «Hinterm Bauwagen» ins Leben gerufen, welcher sich voll und ganz um «Löwenzahn» dreht. Die beiden haben sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, jede Folge Löwenzahn anzuschauen, sondern jede einzelne dann auch noch zu besprechen und zu bewerten.In einigen Folgen begrüßen Julian und CF! tolle Gäste, welche bei den Folgen mitgespielt haben, oder treue Fans von «Löwenzahn» sind. Immer montags gibt es eine neue Folge. Im Februar 2022 feierte «Hinterm Bauwagen» das 50. Jubiläum. Der Podcast wurde zum Erfolg, und die beiden haben noch einige Folgen vor sich. Wer «Löwenzahn» als Kind geliebt hat, oder auch noch später, der sollte unbedingt einmal reinhören. Einige Hintergründe und Bewertungen sind nicht nur interessant, sondern auch spannend und unterhaltsam. Der Podcast liefert also unterhaltsames Wissen, so wie es das ZDF seit über 40 Jahren auch mit Löwenzahn macht.