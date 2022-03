«Parker»: Robert Downey Jr. und Shane Black arbeiten zusammen

Kino-News

Die Fernseh-Adaption wird von Donald E. Westlake geschrieben.

Robert Downey Jr. und Drehbuchautor und Regisseur Shane Black sind wieder vereint. Die beiden arbeiten bei Amazon Studios zusammen, um eine Reihe von Film- und Fernsehprojekten zu entwickeln, die auf Donald E. Westlakes-Krimireihe basieren, wie das Fachblatt „Variety“ bestätigt hat.Das erste Projekt, das aus dem Deal hervorgeht, wird ein Spielfilm mit dem Titelsein, in dem Downey Jr. die Hauptrolle als Parker, ein professioneller Dieb mit einer brutalen Arbeitsmoral, übernimmt. Black wird bei der Adaption zusammen mit Charles Mondry und Anthony Bagarozzi Regie führen und das Drehbuch schreiben. Joel Silver wird zusammen mit Susan Downey für das Team Downey und Marc Toberoff produzieren. Ezra Emanuel wird als Koproduzent fungieren.«Play Dirty» ist ein Wiedersehen für Silver, Black und Robert Downey Jr. und Susan Downey. Die vier arbeiteten 2005 gemeinsam an dem Neo-Noir-Film «Kiss Kiss Bang Bang», der Blacks Regiedebüt war und in dem Downey neben Val Kilmer und Michelle Monaghan die Hauptrolle spielte. Black und Downey Jr. kamen später wieder zusammen, als der Filmemacher zu den Marvel Studios kam, um bei «Iron Man 3» mitzuschreiben und Regie zu führen.