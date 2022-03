TV-News

«SOKO»-Nachschub für das ZDF

Veit-Luca Roth von 04. März 2022, 10:36 Uhr

In Potsdam, Köln und Stuttgart entstehen neue Folgen für die jeweiligen «SOKO»-Reihen. In Potsdam ist mit Agnes Decker derweil ein neues Gesicht am Start.

Das «SOKO Potsdam» gibt es dabei eine neue Ermittlerin.



In der fünften Staffel wird Agnes Decker mitspielen, die als Pauline neu an der Seite von Tamara (Anja Pahl) auftreten wird, nachdem Luna (Caroline Erikson) der Polizei den Rücken gekehrt und eine Kneipe eröffnet hat. Flankiert werden die beiden Frauen von Chef Henschel (Michael Lott), Kriminalkommissar Samir Amari (Skandar Amini) sowie Rechtsmediziner Werner (Bernd Stegemann) und Kriminaltechniker Thomas (Yung Ngo). Als Produzentin fungiert Gerda Müller.



Auch von «SOKO Stuttgart» werden derzeit neue Folgen gedreht. Für die 14. Staffel sind 25 neue Folgen angekündigt. Auch hier gibt es mit Jasmin Gassmann ein neues Gesicht, die als „dynamische Kollegin Lea Gomez frischen Wind in die eingespielte Truppe“ bringen soll. Die eingespielte Truppe besteht aus Astrid M. Fünderich als SOKO-Chefin Martina Seiffert, Peter Ketnath als Kommissar Jo Stoll, Benjamin Strecker als IT-Spezialist Rico Sander und Karl Kranzkowski als Kriminaldirektor Michael Kaiser. Als Produzentin der Bavaria-Fiction-Serie fungiert Maren Knieling.



