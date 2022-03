7,45 Millionen Zuschauer: Allzeitbestwert für die Krimserie «Der Staatsanwalt»

Quotennews

Die «heute show» und das «ZDF Magazin Royale» fuhren die bisherigen Jahresbestwerte ein. Am Mittag hielt sich das Interesse für die Eröffnungsfeier der Paralympics jedoch in Grenzen.



Mitstartete gestern im ZDF eine neue Miniserie. Im Mittelpunkt der sechsteiligen Dramaserie steht ein Raubüberfall auf einen Eckladen, welcher eine enorme Kettenreaktion auslöst. Mit 4,50 Millionen Fernsehenden und hohen 16,2 Prozent Marktanteil konnte sich der Auftakt sehen lassen. Das Interesse in der jüngeren Gruppe war mit 0,67 Millionen Neugierigen und annehmbaren 4,6 Prozent allerdings nicht so groß.Der Neustart wurde jedoch vom fulminanten Ergebnis vonin den Schatten gestellt. Von zuletzt 5,75 Millionen machte die Krimiserie einen Sprung auf 7,45 Millionen Fernsehende. Dies ist die höchste Reichweite der Sendung seit dem Start 2005. Der Sender wurde mit einer herausragenden Quote von 25,1 Prozent belohnt. Auch die 0,67 Millionen 14- bis 49-Jährigen punkteten mit starken 9,3 Prozent. Später zeigte sich diemit dem bisherigen Jahresbestwert von 4,39 Millionen Interessenten und sehr hohen 19,5 Prozent Marktanteil. Bei den 1,18 Millionen jüngeren Zuschauern kamen ausgezeichnete 19,0 Prozent zustande. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich bei den 2,16 und 0,80 Millionen Fernsehenden des. Hier wurden solide 12,4 sowie hervorragende 16,7 Prozent erzielt.Ab 12.50 Uhr zeigte das ZDF zudem die Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele, welche von den Geschehnissen in der Ukraine überschattet werden. Die russischen und belarussischen Athleten waren von dem Sportereignis ausgeschlossen worden. Es schalteten lediglich 0,98 Millionen Fernsehende ein, was akzeptable 10,5 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren annehmbare 4,8 Prozent möglich. Zum Vergleich: Im Anschluss schalteten 2,37 sowie 0,23 Millionen jüngere Zuschauer für die Biathlon-Staffel der Männer ein. Hier schnellten die Quoten nach oben auf starke 20,3 und 10,7 Prozent.