«Let’s Dance» schwingt sich wieder über die Vier-Millionen-Marke

Laura Friedrich von 05. März 2022, 08:49 Uhr

Viele Shows verloren in der letzten Zeit merklich an Interesse. Die Tanzshow räumt bei RTL hingegen auch in diesem Jahr ab.



RTL eröffnete die Primetime erneut mit dem «RTL Aktuell Spezial: Krieg in der Ukraine». Mit 3,97 Millionen Fernsehenden war die Sondersendung erneut sehr gefragt. Es schalteten mehr Menschen ein als in den vergangenen Wochen. Der Sender verbuchte somit starke 13,5 Prozent Marktanteil. Ein ähnliches Ergebnis war bei den 1,46 Millionen Umworbenen mit herausragenden 20,9 Prozent Marktanteil möglich.



Weiterhin ist die Produktion von «Let’s Dance» von zahlreichen Coronafällen betroffen. Nachdem Hardy Krüger Jr. auch diese Woche weiterhin positiv getestet wurde, scheidet er nun endgültig aus. Dafür darf Lily zu Sayn Wittgenstein zurückkehren, die in der Vorwoche aufgrund zu weniger Zuschaueranrufe ausgeschieden war. Dem Programm gelang gegenüber der Vorwoche eine weitere Steigerung, so dass bei den 4,08 Millionen Fernsehenden ausgezeichnete 17,4 Prozent Marktanteil auf dem Papier standen. Bei den 1,13 Millionen Umworbenen verkleinerte sich die Reichweite jedoch, was dennoch weiterhin für sehr hohe 18,6 Prozent sorgte.



Nachdem «Mehr geht nicht! Die Mehrlinge» in der Vorwoche an Zuschauern verloren hatte, ging es nun mit 0,97 Millionen Neugierigen wieder aufwärts. Die akzeptablen 3,4 Prozent Marktanteil stellten sogar den bisherigen Bestwert dar. Eine gegensätzliche Entwicklung war in der Zielgruppe zu beobachten. Hier schrumpfte das Publikum auf 0,31 Millionen Menschen und der Marktanteil fiel auf einen mageren Wert von 4,3 Prozent zurück.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

