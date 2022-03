Mehr als elf Millionen Zuschauer für den «Brennpunkt» und den «Tatort»

Quotennews

Schon in der vergangenen Woche hatten die beiden Sender unanfechtbar den Tagessieg eingefahren. Diesen Sonntag war das Ergebnis noch deutlicher.



In der Vorwoche hatten mit 9,41 Millionen Fernsehenden so viele Zuschauer für denim Ersten eingeschalten wie seit Jahren nicht mehr. Angesichts des Kriegs in der Ukraine wurde auch gestern eine weitere Ausgabe der Sondersendung ausgestrahlt. Mit 11,07 Millionen Zuschauern wurde der Bestwert der Vorwoche ein weiteres Mal übertroffen. Insgesamt kam ein herausragender Marktanteil von 33,9 Prozent zustande. Auch die 2,72 Millionen Jüngeren belegten 32,9 Prozent des Marktes.Ähnlich stark machte der Münstererim Anschluss weiter. Mit 11,03 Millionen Interessenten stand das zweitbeste Ergebnis dieses Jahres auf dem Papier. Das Resultat war eine ausgezeichnete Sehbeteiligung von 34,5 Prozent. Bei den 2,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde ein überragender Marktanteil von 29,3 Prozent gemessen. Das ZDF überzeugte mit dem Liebesfilm4,46 Millionen Fernsehende, was guten 13,8 Prozent entsprach. Die 0,46 Millionen jüngeren Zuschauer sorgten für solide 5,6 Prozent Marktanteil.Tagsüber strahlte der Sender Wintersport aus. Ab 12.00 Uhr interessierten sich 1,61 Millionen Fernsehende für eine Zusammenfassung der Paralympics. Hier kamen passable 12,8 Prozent Marktanteil zustande. Bei den 0,18 Millionen Jüngeren waren solide 5,8 Prozent möglich. Am besten lief es mit der Biathlon-Verfolgung der Männer, in welcher Erik Lesser den zweiten Platz belegte. Hier sicherten sich 3,39 Millionen Sportfans einen starken Marktanteil von 21,6 Prozent. Bei 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen lag die Quote bei hervorragenden 14,6 Prozent.