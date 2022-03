Neues White House-Drama von Shondaland

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix hat eine neue Serie von Shonda Rhimes geordert.

Das Unternehmen von «Grey’s Anatomy»-Erfinder Shonda Rhimes hat eine weitere Serienbestellung erhalten. Das Mystery-Dramakommt von dem «For the People»-Macher Paul William Davies, der bei den acht Episoden auch Showrunner und ausführender Produzent wird.Die Serie ist inspiriert von Kate Andersen Browers Buch "The Residence: Inside the Private World of the White House". Die Serie wird als Krimi beschrieben, der in den oberen, unteren und hinteren Stockwerken des Weißen Hauses spielt, inmitten des bunten Personals des berühmtesten Anwesens der Welt. Die Serie soll laut Netflix "eine Leiche, einen exzentrischen Detektiv und ein desaströses Staatsdinner" beinhalten.Shondaland hat sich als großer Gewinn für Netflix erwiesen, seit Rhimes ihr Unternehmen 2017 zum ersten Mal auf den Streamer brachte. Bis heute hat Shondaland die Netflix-Hitserie «Bridgerton» auf den Markt gebracht, die bereits für die vierte Staffel verlängert wurde. Staffel zwei soll am 25. März starten. Außerdem kam «Inventing Anna» hervorragend bei den Abonnenten an.