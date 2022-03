Muppets-Serie über die Electric Mayhem Band

US-Fernsehen

Als Hauptdarstellerin wurde Lilly Singh unter Vertrag genommen.

Der Streamingdienst Disney+ hat eine neue Serie über die beliebte Muppets-Musikgruppe The Electric Mayhem Band bestellt. Die Serie mit dem Titelsoll aufzeigen, wie sie ein neues Album aufzeichnen. Lilly Singh wird die Rolle der Nora übernehmen, der menschlichen Junior A&R-Managerin, die mit dem Management der Electric Mayhem Band beauftragt ist.Singh wurde zunächst durch ihren YouTube-Kanal bekannt, der derzeit fast 15 Millionen Abonnenten hat. Außerdem moderierte sie die NBC Late-Night-Serie «A Little Late with Lilly Singh», die zwei Staffeln lang lief. Die übrige Band besteht aus Dr. Teeth (Gesang und Keyboards), Animal (Schlagzeug), Floyd Pepper (Gesang und Bass), Janice (Gesang und Leadgitarre), Zoot (Saxophon) und Lips (Trompete)."Adam F. Goldberg ist unser ortsansässiger Muppet-Enthusiast bei Signature und mit Bill, einem langjährigen Muppet-Darsteller, sowie diesen geliebten Charakteren im Sandkasten zu spielen, war ein wahr gewordener Traum für ihn, Bill und Jeff", sagte Jonnie Davis, Präsident von ABC Signature. "Ihre Interpretation ist frisch, lustig, musikalisch und natürlich urkomisch. Wir könnten nicht glücklicher sein, das Studio zu sein, das ihnen hilft, die Band wieder zusammenzubringen."