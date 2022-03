Sky integriert MagentaSport bei Sky Q

Vermischtes

Außerdem hat der Bezahlsender weitere Partnerschaften abgeschlossen.

Im September hatten die Deutsche Telekom und Sky Deutschland eine Partnerschaft abgeschlossen, die sich für Sky-Kunden noch im März bemerkbar macht. Denn wie der Bezahlsender am Montag ankündigte, wird die MagentaSport-App ab Ende März bei Sky Q integriert. Sky-Abonnenten erhalten dadurch Zugang zu den Sport-Angeboten der Telekom, die unter anderem die 3. Liga (Fußball) oder die Basketball-Bundesliga BBL umfasst. Eine separate Buchung ist allerdings nötig.Bereits Mitte März sollen darüber hinaus die zwei linearen DAZN-TV-Kanäle DAZN1 und DAZN2 über Sky auch im Kabelnetz von Vodafone buchbar und empfangbar sein. Allerdings gilt dieses Angebot nur für Kunden, die den Sportstreamingdienst über Sky gebucht haben und einen Sky Q-/ Sky+-Receiver oder eine Sky Q Mini Box nutzen.Wer derzeit noch über kein Sky-Abo verfügt, kann nun auch auf ein neues Angebotsmodell zurückgreifen. Für Einsteiger bietet das Unternehmen „Sky Ultimate TV“ an, das für 20 Euro pro Monat erhältlich ist. Über Sky Ultimate TV stehen über 100 Free-TV-Sender und mehr als 20 Pay-TV-Sender in HD-Qualität zur Verfügung. Inklusive sind zudem alle Streaminginhalte von Netflix , RTL+ und Peacock . Im weiteren Verlauf des Jahres sollen auch Discovery+ und Paramount+ integriert werden. Außerdem stehen Prime Video und demnächst Apple TV+ zur Verfügung.„Mit Sky Ultimate TV bieten wir unseren Kunden ein richtig starkes Entertainment-Angebot mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis an. Ob Sky Originals, HBO Inhalte, Netflix und Peacock – das Ganze für nur 20 Euro. Mehr gibt es nirgends und das ist erst der Anfang in diesem Jahr. Unsere Kunden erhalten eine einzigartige Content-Vielfalt und die besten neuen Streaming-Service – Ganz einfach und in einer Übersicht, auch via Sprachbefehl“, rührt Max Ehrhardt, Director Proposition & Product bei Sky Deutschland, die Werbetrommel.