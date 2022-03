Nach einigen erfolgreichen Wochen verliert «Das perfekte Dinner» wieder etwas

Wochenquotencheck

Zuletzt hatte die Kochsendung bei VOX Traumquoten eingefahren. Auch wenn es weiterhin gut lief, war man davon diese Woche nun ein ganzes Stück entfernt.



läuft bereits seit 2006 bei VOX und gehört sicherlich zu den gefragtesten Kochsendungen im deutschen Fernsehen. Dafür spricht auch, dass bereits mehr als 3.000 Episoden ausgestrahlt wurden und zahlreiche Ableger entstanden sind. Die Teilnehmer einer Woche bewerten sich in dem Format gegenseitig, so dass jede Woche ein Sieger mit einem Preisgeld von 3.000 Euro nach Hause geht. Seit Jahren läuft die Sendung nun bei VOX ab 19 Uhr im Vorabendprogramm und weist immer wieder deutliche Quotenschwankungen auf. In den vergangenen Wochen war das Interesse für die Sendung sehr groß.Diese Woche wurde die Show in Stuttgart produziert. Am Montag lud die 49-jährige Géraldine zu sich ein und richtete ihr Dinner auf das Motto „Eine kleine, französische Reise“ aus. Mit 1,30 Millionen Fernsehenden nahm die Reichweite gegenüber der Vorwoche ab. Mit 4,8 Prozent Marktanteil lag die Ausgabe genau im Senderschnitt. Die Zielgruppe war mit 0,39 Millionen Jüngeren vertreten. Hier wurde mit einer soliden Quote von 6,5 Prozent der Wert des vergangenen Freitags fortgesetzt.Mit dem Dinner bei Martin verkleinerte sich das Publikum am darauffolgenden Tag auf den bisherigen Jahrestiefstwert von 1,20 Millionen Menschen. Somit fiel auch die Sehbeteiligung zum ersten Mal seit Wochen unter den Senderschnitt und lag nun bei soliden 4,5 Prozent. Mit 0,39 Millionen Umworbenen und passablen 6,4 Prozent Marktanteil war der Verlust in der Zielgruppe gegenüber dem Vortag nicht allzu groß. Für einen Anstieg des Interesses sorgte schließlich der Besuch bei Kai-Uwe am Mittwoch. Mit 1,42 Millionen Neugierigen war der Marktanteil wieder auf gute 5,3 Prozent gewachsen. Auch bei den 0,42 Millionen Werberelevanten startete mit 6,8 Prozent Marktanteil ein Aufwärtstrend.Nicolai kochte am Donnerstag unter dem Motto „Stuttgarter Kessel-Glück“, wodurch sich die Zuschauerzahl weiter auf 1,44 Millionen erhöhte. Nun steigerte sich der Marktanteil auf ein überzeugendes Resultat von 5,5 Prozent. An diesem Tag wurde in der jüngeren Gruppe mit 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährigen zudem der Wochenbestwert von hohen 8,8 Prozent Marktanteil eingefahren. Den Abschluss bildete Michael mit „In (1)80 Minuten um die Welt“. Bei der konstanten Reichweite von 1,44 Millionen Menschen war dennoch ein Anstieg der Quote auf 5,7 Prozent möglich. Anders sah es bei den 0,35 Millionen Jüngeren aus, die von der höchsten auf die tiefste Reichweite der Woche zurückgefallen waren. Zum Abschluss stand hier eine solide Sehbeteiligung von 6,6 Prozent auf dem Papier.Zuletzt hatte die Kochsendung abgeräumt: Am 16. Februar hatten 1,58 Millionen Fernsehende eingeschalten und sich 5,9 Prozent Marktanteil gesichert. Ab Mitte Januar fiel das Programm für etwa einen Monat sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe kein einziges Mal unter den Senderschnitt. Es wurden bei den Jüngeren bis zu starke 10,5 Prozent Marktanteil verbucht. Auch diese Woche schnitt die Sendung nicht schlecht ab, dennoch war es bislang die schwächste Woche im neuen Jahr. Gegen Ende der Woche zeigte sich jedoch zum Großteil ein Aufwärtstrend, welcher sich möglicherweise in der kommenden Woche fortführen lässt.