ITV kauft BBC-Anteil von BritBox U.K.

England

ITV hat vor dem Start des eigenen Streamingdienstes ITVX den Anteil der BBC am Joint-Venture BritBox U.K. gekauft.

Der britische Fernsehsender ITV hat den Anteil der BBC am Joint Venture BritBox U.K. vor dem Start seines neuen Streamingdienstes ITVX aufgekauft. ITVX wird BritBox U.K. integrieren, obwohl das letztgenannte Best-of-British-Angebot eine „separate Einheit“ innerhalb der App bleiben wird und ein kostenpflichtiges Abonnement erfordert. Ein 50/50-Joint Venture von BBC und ITV bleibt unterdessen BritBox International, das in den USA, Kanada, Australien und Südafrika erhältlich ist. BritBox International wird später in diesem Jahr auch in Skandinavien eingeführt.Am Donnerstag bestätigte Carolyn McCall, CEO von ITV, dass der Sender, der unter anderem Formate wie «Love Island» im Portfolio hat, die zehn-prozentige Beteiligung der BBC an BritBox U.K. für einen „symbolischen“ Betrag aufgekauft hatte. „Wir haben [die Übernahme] initiiert, weil ITVX ein strategisches Ziel von ITV ist“, sagte sie. „Es ist ein sehr wichtiger Teil unserer Gesamtstrategie, also haben wir das initiiert. In der ursprünglichen Aktionärsvereinbarung gab es eine Möglichkeit, dieses Interesse aufzulösen, und die BBC war äußerst hilfreich und unterstützend. Das ist also alles, was passiert ist, und wir machen normal weiter.“Gegenüber dem US-Branchendienst ‚Variety ging ein ITV-Sprecher auf die Hintergründe der Übernahme ein: „Um ITV eine größere Kontrolle über BritBox U.K. zu geben und seine Integration in ITVX zu ermöglichen, hat die BBC aufgehört, Anteilseigner von BritBox U.K. zu sein. Sie werden weiterhin ein starker Partner für BritBox U.K. und BritBox International sein, und wir haben einen neuen langfristigen Content-Liefervertrag mit der BBC vereinbart. Alle öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Partner engagieren sich für BritBox U.K., das den Verbrauchern eine große Bibliothek mit den meisten britischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Inhalten an einem Ort aus der Vergangenheit und der jüngeren Vergangenheit bietet.“In der Pressekonferenz erklärte das McCall gemeinsam mit Managing Director Kevin Lygo und Chief Financial Officer Chris Kennedy, dass ITVX zwei Preisstufen anbieten würde: ein kostenloses, werbegesteuertes (AVOD) Modell und ein kostenpflichtiges SVOD-Abonnementmodell, das auch BritBox U.K. umfassen würde. McCall beschrieb es als „AVOD-geführten Dienst mit einem überzeugenden SVOD-Service darin.“ Die Kosten für das Abonnement wurden noch nicht bekannt gegeben. Beide Ebenen bieten exklusive ITVX-Angebote und Live-Fernsehen von den linearen Kanälen. ITVX wird dem Publikum auch exklusive Inhalte anbieten, von denen einige möglicherweise erst Monate oder ein Jahr später im linearen Fernsehen von ITV ausgestrahlt werden. Laut McCall könnten einige exklusive ITVX-Inhalte auch auf BritBox International landen. ITV hat für 2023 ein Budget von 160 Millionen Pfund (193 Millionen Euro) für ITVX-Exklusivprodukte bereitgestellt, die Sci-Fi- und High-End-Inhalte einschließlich Drama und Comedy umfassen.