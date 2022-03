Kein Corona: Bielendorfer und Leonova fehlen bei «Lets Dance»

TV-News

Die Ausfall-Welle bei «Let’s Dance» geht weiter. Bastian Bielendorfer hat sich erkältet und muss deshalb pausieren. Darüber hinaus wurde Frauke Ludowig positiv auf das Corona-Virus getestet.

Das Feld vonwird immer kleiner. Erst am Donnerstag war bekannt geworden , dass im Vorfeld der zweiten regulären Live-Show einige Teilnehmer positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren, folgte am Freitag der nächste Ausfall. Wie die offizielle Twitter-Seite der Tanzshow bestätigte, werden Bastian Bielendorfer und Ekatarina Leonova pausieren müssen. Diesmal ist aber nicht Corona die Ursache, sondern eine „dicke Erkältung“, mit der sich Bielendorfer angesteckt hat. Alle Tests seien weiterhin negativ, hieß es in der Kurznachricht.Der Formulierung nach zu schließen, wird das Tanzpaar – sofern wieder gesund – in der kommenden Woche zurückkehren, im Gegensatz zu Hardy Krüger Jr. Der Schauspieler war an Corona erkrankt und verpasste bereits die erste reguläre Show und sollte in dieser Woche mit Partnerin Patricija Ionel das Tanzbein schwingen. Da er aber weiterhin positiv getestet wurde, scheidet er nun ganz aus der Show aus.Ionel wird am heutigen Freitagabend aber dennoch in der Show zu sehen sein, denn sie wird mit Timur Ülker tanzen, da Profitänzerin Malika Dzumaev aufgrund von Corona ebenfalls nicht teilnehmen kann. Für Hardy Krüger Jr. rückt übrigens die in der Vorwoche ausgeschiedene Lilly zu Sayn Wittgenstein nach, die ihrerseits auf ihren Tanzpartner Andrzej Cibis verzichten muss. Der an Corona erkrankte Profitänzer wird von Jimmie Surles ersetzt, der als Choreograph hinter den Kulissen der Live-Show aktiv ist.Darüber hinaus vermeldete RTL am Freitag einen weiteren Corona-Fall im Umfeld von «Let’s Dance». Moderatorin Frauke Ludowig hat sich mit der Lungenkrankheit angesteckt und wird dementsprechend nicht wie üblich das nach der Livesendung ausgestrahltemoderieren können. Für Ersatz ist aber bereits gesorgt: Bella Lesnik wird die Moderation übernehmen.