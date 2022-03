Primetime-Check

Wie schnitt «Der Bergdoktor» im ZDF ab? Punktete ProSieben einmal mehr mit der Suche nach einem Top-Model?

Das Erste startete mit demin den Abend. 6,41 Millionen Zuschauer waren dabei und sorgten für 20,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern waren 1,31 Millionen Zuschauer dabei, die für 17,1 Prozent sorgten. Die blaue Eins strahlte den 13. Film vonaus, die Episode „Verspieltes Glück“ sorgte für 5,50 Millionen Zuschauer und 18,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen standen 0,53 Millionen auf der Uhr, sodass man auf 6,9 Prozent Marktanteil kam.undwollten 3,04 sowie 2,43 Millionen Menschen sehen, die Marktanteile beliefen sich auf 12,7 respektive 12,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,3 und 8,6 Prozent ermittelt.Das ZDF setzte auf, die vorletzte Episode wollten sich 6,63 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Danach kam dasauf 5,88 Millionen Zuschauer, der Marktanteil stieg von 21,8 auf 22,0 Prozent. Bei den jungen Leuten standen 10,4 sowie 13,2 Prozent auf der Uhr. Die Talkshowfuhr 4,01 Millionen Zuschauer ein, da Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Gast war. Das Gespräch sorgte für 19,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 12,8 Prozent Marktanteil erzieltsicherte sich 1,63 Millionen Zuschauer, mit 0,63 Millionen jungen Leuten sorgte man für schlechte 8,3 Prozent. Das fast dreistündigewar für 1,10 Millionen Zuschauern von Bedeutung. 0,46 Millionen junge Menschen wurden ermittelt, sodass ein Marktanteil von katastrophalen 7,6 Prozent erzielt wurde.ProSieben startete mit, das auf 1,51 Millionen Zuschauer und 12,3 Prozent in der Zielgruppe kam. Danach erreichte2,13 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Leuten wurden 1,31 Millionen verbucht, der Marktanteil bewegte sich bei 21,0 Prozent. Das Nachrichten-Special bei Sat.1 wollten 0,84 Millionen Zuschauer sehen, 0,36 Millionen junge Menschen waren dabei. Der Marktanteil wurde mit 4,8 Prozent beziffert.undließen sich 0,88 und 0,51 Millionen Zuschauer nicht entgehen. Beim werberelevanten Publikum erzielte Sat.1 5,3 sowie 2,5 Prozent.underreichten 0,86 respektive 0,62 Millionen, die Marktanteile bei den Umworbenen lagen bei 4,9 sowie 5,6 Prozent. Bei RTLZWEI standenundauf dem Programm, 0,59 und 0,42 Millionen Zuschauer waren dabei. In der Zielgruppe wurden 3,9 respektive 3,8 Prozent ermittelt. Die Spielfilmeundbescherte VOX 0,97 sowie 0,95 Millionen, in der Zielgruppe fuhr man 6,9 und 6,3 Prozent Marktanteil ein.