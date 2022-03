TV-Dino «Neighbours» wird nach 37 Staffeln eingestellt

International

Die australische Soap beendet im Juni ihre Produktion, da Channel 5 kein Geld mehr für die Produktion zur Verfügung stellt.

We are so sorry to say that after nearly 37 years and almost 9000 episodes broadcast we have to confirm that Neighbours will cease production in June. pic.twitter.com/YwlDZPb7zB — Neighbours (@neighbours) March 3, 2022

Im Fernsehgeschäft mehrere Jahre zu überleben ist kein einfaches Unternehmen, umso beeindruckender ist es daher, wenn Serien mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Es gibt nicht mehr viele Fernsehdinosaurier, die so viele Jahre auf dem Buckel haben. In Australien verabschiedet sich nun mit der Soapeiner dieser Serien und wird nach 37 Jahren eingestellt. Die Serie stand jeher vor der Absetzung, seit ihr Hauptfinanzier, der britische Sender Channel 5, Anfang Februar den Stecker gezogen hatte. Am Donnerstag bestätigte die Show, dass die Produktion tatsächlich im Juni enden würde.„Nach dem Verlust unseres wichtigsten Sendepartners in Großbritannien und trotz einer umfassenden Suche nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten haben wir einfach keine andere Wahl, als die Show einzustellen“, heißt es in einem Tweet des offiziellen Twitter-Accounts der Show. „Wir wissen, dass dies für unsere großartigen, treuen Fans eine große Enttäuschung ist, ebenso wie für uns alle im Team. Wir danken euch für all eure Nachrichten und Unterstützung und versprechen, die Show mit einem unglaublichen Höhepunkt zu beenden. Ab jetzt feiern wir «Neighbours».“Die Serie wird vom globalen Produktionsgiganten Fremantle produziert und wurde in Großbritannien täglich von 1,5 Millionen Zuschauern gesehen, aber ihr australisches Publikum ist rückläufig. Obwohl «Neighbours» in Australien produziert wird, wird es größtenteils von dem von Paramount unterstützten Channel 5 finanziert. Australiens Network 10, das die Soap auf seinem 10 Peach Channel ausstrahlt, ist nur ein Teil der Geldgeber.Quellen weisen darauf hin, dass Cast und Crew ein festes Datum für das Ende der Produktion gegeben werden musste, um für ihre Zukunft nach der Show zu planen. Es versteht sich, dass Fremantle immer noch hofft, dass das Programm nach einer Ruhephase in Zukunft zurückkehren könnte. Bei «Neighbours» waren mehrere spätere Weltstars vorrübergehend aktiv, darunter Kylie Minogue, Margot Robbie, Russell Crowe und Guy Pearce. Nach 37 Staffeln und fast 9.000 Episoden wird Schluss sein.