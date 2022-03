«Trucker Babes» fahren Mitte März bei Kabel Eins

TV-News

In gut zwei Woche präsentiert Kabel Eins wieder neue Ausgaben der «Trucker Babes». Die neue Staffel soll acht Folgen umfassen.

Neue Einblicke in die Welt der Lastkraftwagen-Fahrerinnen gibt es ab dem 20. März bei Kabel Eins zu sehen, denn dann zeigt der Sender am Sonntagabend neue Folgen der Reportage-Reihe. Insgesamt soll es laut ‚DWDL‘ acht neue Folgen geben, lediglich an Ostern und am 1. Mai werde das Format pausieren und von entsprechendem Feiertagsprogramm ersetzt. Mit der neuen Staffel hält Kabel Eins die Schlagzahl der «Trucker Babes» weiterhin hoch. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 19 neue Folgen auf drei Staffel verteilt. Die ersten zehn Folgen wurden damals aber bereits zwischen Januar und März gesendet.Mit dabei in den neuen Folgen ist wieder «Trucker Babe» Annette, die auf ihrer Comeback-Tour die Straßen Europas unsicher macht. Beladen mit Fruchtsaft fährt die 55-Jährige zunächst nach Nordfrankreich und anschließend über die Grenze bis nach Belgien. Außerdem fährt Bettina mit ihrem Ehemann Rüdi in ihrem brandneuen Silotruck auf großer Jubiläumstour und für Frohnatur Jessy beginnt ein großes Abenteuer. Pink Lady Lissy startet mit einem Kühler voller Wurst in Südtirol in eine neue Tour.Kabel Eins strahlt «Trucker Babes» seit 2017 aus, zuletzt gab es im Oktober vier neue Ausgaben, die im Schnitt 0,87 Millionen Zuschauer anlockte. 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen sorgten die «Trucker Babes» für annehmbare 4,3 Prozent beim werberelevanten Publikum. Insgesamt stand eine Einschaltquote von ausbaufähigen 2,8 Prozent zu Buche.