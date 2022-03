A+E plant neue Wohn- & Essensshows

US-Fernsehen

Die Sendergruppe buhlt mit neuen Factual-Formaten um Fernsehzuschauer.

Im Kabelnetz der Vereinigten Staaten von Amerika ist die Sendergruppe von A+E eine große Marke. Nun wagt man einen Vorstoß, um neue Zuschauer zu generieren. „Während sich unsere Branche weiterentwickelt, konzentrieren wir uns weiterhin auf erstklassige, populäre und relevante Geschichten und Geschichtenerzähler und erweitern die Möglichkeiten, wie unsere Zuschauer unsere Inhalte finden können", sagt Paul Buccieri," Präsident und Vorsitzender der A+E Networks Group.Im Jahr 2022, so Olsen, wird das Unternehmen einen stärkeren Schwerpunkt auf Genres legen, darunter Historisches und Dokumentarfilme, Biografien und Popkultur sowie Filme und Reportagen. "Die Menschen entdecken und vernetzen sich heute auf andere Weise", sagt Peter Olsen, Präsident des Werbevertriebs von A+E Networks, in einem Interview, und A+E ist sich der Tatsache bewusst, dass Fans eher zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl nach einer bestimmten Art von Programm suchen, als sich auf einen bestimmten Tag oder einen bestimmten Sender einzustellen. Die Werbetreibenden, so sagt er, sind sich dessen ebenfalls bewusst und möchten ihre Werbespots neben engeren Kategorien platzieren, die ihnen dabei helfen, ihre wahrscheinlichsten Kunden anzusprechen.A+E Networks konzentriert sich auch auf das lineare Fernsehen. Das Unternehmen hat eine Reihe von Werbebotschaften getestet, die während der Sendung im unteren Drittel des Bildschirms eingeblendet werden und bestimmte Momente des Inhalts aufgreifen. Diese "programmbegleitenden Botschaften" dauern etwa acht Sekunden, sagt Olsen. "Es geht darum, die Werbung näher an den Inhalt zu bringen und den vollen Bildschirm zu nutzen.