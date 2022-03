«American Detective»: Joe Kenda beleuchtet Verbrechen für TLC

TV-News

In der True-Crime-Serie wird der erfahrene Mordermittler anhand von Fallakten erstaunliche Fälle der US-Kriminalgeschichte präsentieren.

Der Discovery-Sender TLC hat für den 12. April eine neue True-Crime-Reihe angekündigt, die immer dienstags um 21:15 Uhr ausgestrahlt wird. Inpräsentiert Lt. Joe Kenda anhand exklusiver Fallakten die packendsten und erstaunlichsten Fälle, die die USA in Atem hielten, wie es in der Ankündigung hieß. Kenda gilt selbst als einer der erfahrensten Mordermittler der Vereinigten Staaten und hat im Laufe seiner Karriere 356 Mordfälle gelöst, die sich jedweder Logik entzogen.In «American Detective» führt er fachmännisch durch die komplexesten Verbrechen der Kriminalgeschichte, wobei in jeder Episode der Fokus auf einem anderen Mordermittler und dessen unermüdlichen Einsatz steht. Sie alle wollen dazu beitragen, Mörder hinter Gittern und den Opfern Gerechtigkeit zu bringen.In der ersten Folge der Serie geht es für Joe Kenda um einen besonderen Tatort in Vermont, wo die Polizei ein verlassenes Fahrzeug an einer dunklen Landstraße entdeckt, am Boden liegen ein zertrümmertes Handy und ein Schuh. Von Besitzerin Melissa Jenkins, einer jungen Lehrerin, fehlt jede Spur, doch ihr zweijähriger Sohn schläft angeschnallt in seinem Kindersitz. Melissa hätte ihr Baby niemals zurückgelassen – deshalb geht Ermittlungsleiter Captain Robert Cushing von einer Entführung aus. Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit, doch Melissa kann nur noch tot geborgen werden.