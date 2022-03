Amazon Prime Video investiert 13 Millionen Dollar

England

Das Geld soll für Film- und TV-Ausbildungen in Großbritannien eingesetzt werden.

Die Großbritannien-Sparte von Amazon Prime Video hat 13 Millionen US-Dollar für eine Ausbildungs-Initiative der Branche zur Verfügung gestellt. Unter dem Titel Prime Video Pathway wurde die Initiative in die britischen Prime-Produktionen wie «The Devil's Hour», «The Rig» und «Mammals» integriert, um den Zugang zur Kreativbranche zu erleichtern. Der Streamer hat sich verpflichtet, über drei Jahre hinweg mehr als 13 Millionen Dollar für das Programm auszugeben.Im Rahmen der Initiative wird Prime Video auch mit der U.K. National Film and Television School zusammenarbeiten, um über 250 Studenten über drei Jahre hinweg ein handwerkliches und technisches Ausbildungsprogramm (sowie potenzielle Beschäftigungsmöglichkeiten) zu bieten."Großbritannien beherbergt einen außergewöhnlichen Reichtum an kreativen Talenten, und da unsere einheimischen Produktionen wachsen, müssen wir einen nachhaltigen und vielfältigen Talentpool mit einer Ausbildung von Weltklasse und einer neuen kreativen Generation für die Branche unterstützen", sagte Dan Grabiner, Head of U.K. Originals bei Amazon Studios. "Wir freuen uns, dass wir heute zehn Millionen Pfund für dieses Ziel bereitstellen können, und danken dem NFTS und den Kollegen aus der TV- und Filmindustrie für ihre Unterstützung bei der Verwirklichung unserer ehrgeizigen Ziele. An alle, die eine Karriere in der Kreativbranche in Betracht ziehen: Wir wollen von Ihnen hören!"