Primetime-Check

Wie gut schlug sich «Hot oder Schrott» bei VOX? Punktete «Armes Deutschland» bei RTLZWEI?

Die Nummer eins am Dienstagabend war dersehr beliebt. 5,84 Millionen Zuschauer bedeuteten 18,7 Prozent, 1,85 Millionen 14- bis 49-Jährigen führten zu 23,6 Prozent Marktanteil. Diemit der DFB-Pokal-Begegnung zwischen Union Berlin und St. Pauli verbuchte ebenfalls viele Zuschauer. 4,77 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil lag bei 17,3 Prozent. Mit 1,20 Millionen jungen Gesichtern kam man auf 17,8 Prozent.sicherte dem ZDF 4,87 Millionen Zuschauer, danach erreichte das5,29 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 16,1 respektive 20,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,7 sowie 13,2 Prozent bei den jungen Leuten.verbuchte 1,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, bei den Umworbenen kam man mit 0,53 Millionen Zuseher auf 8,1 Prozent. Im Vorfeld holte2,30 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 13,1 Prozent bei den jungen Leuten.undwaren bei 1,64 und 1,38 Millionen Zuschauern gefragt, bei den Umworbenen lief es mit 6,6 und 6,4 Prozent suboptimal. Das um 20.15 Uhr eingeschobene Special erreichte 1,30 Millionen und sorgte in der Zielgruppe für 4,6 Prozent.ProSieben strahlte das Special ebenfalls aus: 0,79 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf 6,4 Prozent. Zweiwollten sich 0,88 und 0,51 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, in der Zielgruppe fuhr man 6,8 und 7,7 Prozent ein. Zwei-Ausgaben spülte 0,94 und 0,79 Millionen Zuschauer an, die Marktanteile brachten VOX 5,4 und 5,5 Prozent.undbesorgten RTLZWEI 0,86 und 0,65 Millionen Zuschauer und 6,0 sowie 7,2 Prozent in der Zielgruppe.Bei Kabel Eins schickte man die Spielfilmeundauf Sendung. Die aus Unterföhring kommende Fernsehstation verbuchte 0,45 und 0,34 Millionen Zuschauer und konnte sich über 3,0 und 3,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Erwachsenen freuen.