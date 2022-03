Starz verlängert «Hightown»

US-Fernsehen

Das Format bekommt bei dem Streaminganbieter eine dritte Runde.

Das Krimidramamit Monica Raymond geht beim Pay-TV-Sender weiter. Starz strahlte zwischen Oktober und Dezember 2021 die zweite Staffel aus, von der insgesamt zehn Episoden hergestellt wurden. In der zweiten Staffel kollidiert die perfekte Version des Sommers auf Cape Cod mit der Realität außerhalb der Saison.Jackie Quinones (Raymund) erfüllt sich ihren Traum, eine echte Polizistin zu werden, und will in dieser Welt etwas Gutes tun. Sie wird sofort in die Verbrechenswelle des tödlichen Carfentanyls hineingezogen, das das Kap überschwemmt, und konzentriert sich darauf, den Drogendealer Fran-kie Cuevas (Amaury Nolasco) zur Strecke zu bringen, den Mann, den sie für den Tod ihres besten Freundes Junior verantwortlich macht."«Hightown» ist eine unglaubliche Serie, und wir könnten nicht glücklicher sein, dass sie für eine dritte Staffel verlängert wurde", sagte Kathryn Busby, Präsidentin der Programmabteilung bei Starz. "Wir freuen uns darauf, nach Cape Cod zurückzukehren und zu sehen, wie unsere kultigen Charak-tere mit ihren vergangenen Fehlern und neuen Feinden in der gefährlichen Unterwelt kämpfen, die unter dieser idyllischen Kulisse liegt."