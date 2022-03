3 Quotengeheimnisse

Der Nachrichtensender Welt landete am Dienstag vor Kabel Eins, tagesschau24 legt nicht zu und Biden enttäuscht.

Der Nachrichtensender der Axel-Springer-Gruppe präsentierte sich in den vergangenen Tagen sehr stark. Am Freitag verfolgten rund 6,3 Millionen Zuschauer die Nachrichten bei Welt, der Tagesmarktanteil belief sich auf gute 3,1 Prozent. Am Nachmittag wollten das Statement von Außenministerin Annalena Baerbock sogar 7,5 Prozent sehen. Zwischen 13.00 und 20.00 Uhr wurden vier Prozent Marktanteil erzielt. Am Dienstag lag die Fernsehstation bei 3,2 Prozent und überholte Kabel Eins (3,1 Prozent).Zum Monatswechsel ergab sich eine deutliche Veränderung bei den Informationsprogrammen. Die Fernsehstation Welt legte innerhalb weniger Tage deutlich zu, sodass sich der Marktanteil bei den jungen Zuschauern von 1,2 auf 1,5 Prozent verbesserte. Der RTL-Sender ntv verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent. phoenix (0,9 Prozent) und tagesschau24 (0,5 Prozent) hielten ihre Marktanteile. Beim Ukraine-Krieg strahlen Das Erste und ZDF zahlreiche Live-Berichterstattungen aus, bei denen sie auf tagesschau24 sowie phoenix zurückgreifen.Das Erste wiederholte um 02.00 Uhr die Dokumentation «Der getriebene Präsident», die bereits Mitte Januar 2022 ausgestrahlt wurde. Nach der Premiere (1,32 Millionen) wurden nun 0,21 Millionen Zuschauer und 6,7 Prozent Marktanteil gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 60.000 Zuschauer erzielt, der Marktanteil belief sich auf 7,1 Prozent. Danach meldete sich der «Weltspiegel», der die Rede von US-Präsident Joe Biden übertrug. Die ersten 15 Minuten sahen 0,13 Millionen Zuschauer, das führte zu fünf Prozent. Nur 30.000 junge Leute blieben wach, der Marktanteil belief sich auf 4,3 Prozent.