ZDFneo sichert sich Joyns Uber-Serie

«Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers» wird zwei Jahre nach der Veröffentlich bei Joyn Plus+ seine Free-TV-Premiere bei ZDFneo feiern.

Dass Joyn-Serien auf ProSieben beim Publikum nur auf wenig Gegenliebe stoßen, bewiesen in der Vergangenheit die Formate «Check Check» und Frau Jordan stellt gleich]] – trotz namhafter Hauptrollen wie Klaas Heufer-Umlauf und Katrin Bauerfeind. 2019 ließ der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery von Bon Voyage Films eine weitere Serie mit einem prominenten Hauptdarsteller produzieren. Inspielt Kostja Ullmann die Hauptrolle, die Serie feierte im Mai 2020 hinter der Bezahlschranke des Streamers ihre Premiere. Nun wird sie auch ins Free-TV kommen.ProSieben hat scheinbar aus den genannten Misserfolgen gelernt und hat die Rechte daher an das öffentlich-rechtliche Fernsehen verkauft. Dort wird die sechsteilige Reihe, die von Georg Lippert geschrieben und von Julian Pörksen inszeniert wurde, am Dienstag, 12. April ab 21:45 Uhr am Stück zu sehen sein. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung (0:20 Uhr) werden die Episoden in der ZDFmediathek zur Verfügung stehen.Im Mittelpunkt von«Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers» steht der Mittdreißiger Ben (Ullmann), der mehr oder weniger wohnungslos ist und nicht recht weiß, wohin mit sich. Als Uber-Fahrer geht er für seine Fahrgäste bis zum Äußersten, spielt Beziehungsguru, Job Coach, Hundesitter und ist oft stummer Zeuge von Geständnissen aller Art. Die Probleme seiner Fahrgäste addieren sich zu seinen eigenen, und die sind bereits zahlreich. Neben Ullman spielen in der Joyn-Serie unter anderem auch Claudia Eisinger, Marie Hacke, Timur Bartels, Bernd-Christian Althoff, Catrin Striebeck, Edin Hasanovic, Peter Franke, Luisa-Celine Gaffron, Sussane Wolff, Pheline Roggan und Fahri Yardim mit.