«Servus Baby»: Dritte Staffel ist im Kasten

TV-News

Vier neue Folgen sind gedreht worden, die noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden sollen.

Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks (BR), Katja Wildermuth, hatte kurz vor dem Jahreswechsel in einem Interview bereits angekündigt, dass es eine neue Staffel der Seriegeben werde ( Quotenmeter berichtete ), am Montag fiel nun die letzte Klappe der dritten Staffel. Unter der Regie von Natalie Spinell sind vier neue Folgen entstanden, deren Ausstrahlung im BR Fernsehen für Ende dieses Jahres geplant ist.Die Drehbücher zu den neuen Folgen der dritten Staffel schrieben wieder Felix Hellmann und Natalie Spinell. Produziert wird die Serie von PSSST! Film, den Produzenten Maren Lüthje und Florian Schneider. Vor der Kamera standen erneut Josephine Ehlert, Genija Rykova, Teresa Rizos und Xenia Tiling in ihren Rollen als Lou, Mel, Eve und Tati.Inhaltlich sind die vier neuen Folgen in der Vorweihnachtszeit angesiedelt, in der auf Lou, Mel, Eve und Tati auf dem Weg in neue Lebensphasen „ein Korb voller Überraschungen“ wartet. Der BR verspricht „‘Erotische Vulkane‘, ungebetene kleine Knirpse, doppelte Vaterschaften und eine Exfrau am Rand des Nervenzusammenbruchs“, die vermeintliche Familienkonzepte torpedieren. Am Ende bricht auch noch die Heilige Nacht in all ihrer Unerbittlichkeit über alle herein.