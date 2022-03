Lindsay Lohan steht für zwei Netflix-Filme vor der Kamera

Kino-News

Der Star aus «Freaky Friday» hat zwei Hauptrollen ergattern können.

Lindsay Lohan baut ihre Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst Netflix aus. Der aus Los Gatos stammende Anbieter hat die Schauspielerin für zwei Filme verpflichtet. Die Nachricht kommt vor Lohans Hauptrolle in Netflix' kommender romantischer Komödie, die später in diesem Jahr Premiere haben wird.«Falling for Christmas» ist Lohans erste Schauspielrolle seit Jahren. In dem Film spielt sie eine frisch verlobte, verwöhnte Hotelerbin, die in einen Skiunfall verwickelt wird und an totaler Amnesie leidet. Während ihrer Genesung, um die Weihnachtszeit herum, findet sie sich in der Obhut eines gutaussehenden Hüttenbesitzers (Chord Overstreet) und seiner frühreifen Tochter wieder.Netflix hat keine Informationen über die kommenden Filme verraten, die zusätzlich zu «Falling for Christmas» erscheinen werden. "Wir sind sehr zufrieden mit unserer bisherigen Zusammenarbeit mit Lindsay und freuen uns, unsere Partnerschaft mit ihr fortzusetzen", so Christina Rogers, Netflix' Director Independent Film. "Wir freuen uns darauf, unseren Mitgliedern auf der ganzen Welt weitere Filme von ihr zu zeigen."