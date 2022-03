Simon Beeck wechselt zu «Guten Morgen Deutschland»

Köpfe

Der 1Live-Moderator wird ab der kommenden Woche Wolfram Kons ersetzen.

Einen Tag, nachdem RTL den Abschied von-Moderator Wolfram Kons bestätigte, hat der Kölner Sender dessen Nachfolge geklärt. Ab der kommenden Woche wird Radiomoderator Simon Beeck das Morgenmagazin moderieren. Seinen ersten Einsatz hat der 1Live-Moderator bereits am 9. März. Neben einer ausgeprägten Radiovergangenheit – bereits mit 15 Jahren moderierte er seine erste eigene Radiosendung – kann Beeck auch auf zahlreiche Einsätze im Fernsehen zurückblicken. Für den WDR moderierte er unter anderem die «1Live Krone» und die Sendung «Geld oder Liebe» sowie für Sat.1 «Dinner Party – Der Talk». Außerdem ist er seit vier Jahren die Stimme des Reality-Formats «Love Island» bei RTLZWEI „Simon gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Radiomoderatoren Deutschlands und hat auch bereits vor der Kamera umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Wir freuen uns daher sehr, dass er mit seiner lockeren und zugleich souveränen Art in Zukunft unser Publikum durch den frühen Morgen begleiten wird“, freut sich Martin Gradl, Chefredakteur Magazine RTL News.Simon Beeck zeigt sich ebenfalls voller Vorfreude und erklärt: „Mein bisheriges Moderationsleben fand zwischen politischen Sondersendungen mit Olaf Scholz und den bunten Abendkleidern von Sylvie Meis statt. Eine gewisse Bandbreite ist also vorhanden. Ich freue mich daher sehr auf die RTL-Familie, das neue Team und auf alles, was noch kommt!“ Beecks Karriere begann nach dem Abitur und Volontariat bei Radio Bremen. Der Wechsel zum WDR erfolgte zehn Jahre später. Dort moderiert Simon Beeck seit 14 Jahren bei 1Live.