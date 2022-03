Apple startet «Metropolis»-Neuverfilmung

US-Fernsehen

Der Klassiker von Fritz Lang aus dem Jahr 1927 soll von Sam Esmail als Serie neu verfilmt werden.

Mit einem Blockbuster-Projekt meldet sich Apple zurück: Der Konzern gab der Seriegrünes Licht. Das Format ist inspiriert von dem gleichnamigen Science-Fiction-Film von Fritz Lang aus dem Jahr 1927. Der Spielfilm wurde erst vor wenigen Jahren vollständig restauriert und dauert knapp vier Stunden.Esmail («Mr. Robot») wird bei «Metropolis» als Autor, Regisseur, ausführender Produzent und Showrunner fungieren. Neben Esmail wird auch Chad Hamilton über Esmail Corp. als ausführender Produzent tätig sein. UCP ist das Studio. Esmail Corp. hat derzeit einen umfangreichen Gesamtvertrag mit dem Studio.Die Handlung: Während die wohlhabende Elite der Stadt ein verschwenderisches Leben in Penthäusern und Vergnügungsgärten genießt, schuften Scharen von Arbeitern an gefährlichen Maschinen in den Eingeweiden der Stadt, um alles am Laufen zu halten. Freder Fredersen, der Sohn des mächtigsten Mannes in Metropolis, erlebt ein böses Erwachen, als er eine junge Arbeiterin namens Maria kennenlernt und mit ansehen muss, wie mehrere Arbeiter bei einem Industrieunfall sterben.