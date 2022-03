Cristin Milioti geht zu «The Resort»

US-Fernsehen

Die Mutter aus «How I Met Your Mother» hat einen neuen Job.

William Jackson Harper und Cristin Milioti wurden für die Hauptrollen Noah und Emma in der kommenden komödiantischen Thrillerserievon Peacock gecastet. Außerdem werden Skyler Gisondo, Ben Sinclair und Parvesh Cheena das Ensemble ergänzen. Milioti spielte die Hauptrolle in der neunten «How I Met Your Mother»-Staffel und ist deshalb einem großen Publikum bekannt.«The Resort» ist eine generationenübergreifende Coming-of-Age-Romanze, getarnt als rasanter Krimi über die Enttäuschung der Zeit. Eine Reise zum Jahrestag stellt die Ehe auf die Probe, als das Paar in eines der bizarrsten ungelösten Geheimnisse der Riviera Maya verwickelt wird, das sich fünfzehn Jahre zuvor ereignet hat.Noah und Emma sind Lehrer, die ihren 10. Hochzeitstag feiern. Noah wird als vollkommen zufrieden beschrieben, wenn er durch die alltägliche Realität seiner Existenz schwebt, während Emma sich auf einem Plateau in ihrer Ehe befindet, bevor sie in das Geheimnis der Maya hineingezogen werden.