HBO Max dreht «Computer School»

US-Fernsehen

Das neue Projekt kommt von den Leuten hinter «I Think You Should Leave with Tim Robinson».

Tim Robinson und Zach Kanin haben den Comedy-Pilotenbei HBO Max untergebracht. Hinter dem Projekt stehen die Macher der Netflix-Sketch-Serie «I Think You Should Leave With Tim Robinson», die bisher zwei Staffeln auf dem Buckel hat. Zuletzt sind im vergangenen Juli neue Folgen erschienen.In dem Pilotfilm der neuen Serie besuchen ein frischgebackener Highschool-Absolvent und sein Onkel denselben Computerkurs in einem Vorort von Michigan. Robinson wird die Rolle des Onkels übernehmen. Robinson und Kanin sind die Autoren und ausführenden Produzenten des Pilotfilms. Andrew Gaynord wird Regie führen.Vor ihrer Arbeit an «I Think You Should Leave» gehörten sie zusammen mit Sam Richardson und Joe Kelly zu den Co-Schöpfern der Comedy Central-Serie «Detroiters». Außerdem schrieben sie 2019 die «Documentary Now!»-Folge "Any Given Sunday Afternoon".