Tiny House-Doku reißt Bäume aus

Quotennews

«Markus Lanz» ging am Dienstagabend um 22.45 Uhr auf Sendung. Zu Gast waren dieses Mal unter anderem Innenministerin Nancy Faeser.

Die deutschen Journalisten lieben die kleinen Tiny Houses und inzwischen hat sich das ZDF wieder einmal mit einer Reportage beschäftigt. Obwohl die kleinen Häuser immer noch einen absoluten Nischenmarkt bedienen, herrscht bei deutschen Produktionsteams ein wahrlicher Boom um diese Hausform. Nun räumte das ZDF den 22.15-Uhr-Slot für das Format frei.Inbegleitete das Team Angelina H. aus Esslingen am Neckar beim Hausbau. Die studierte Theaterpädagogin befürchtete, durch mehrere Schicksalsschläge gebeutelt zu sein und möchte deshalb in einem kleinen Haus leben. 3,04 Millionen Zuschauer verfolgten „Der Traum vom kleiner Wohnen – Abenteuer Tiny House“, die Reportage von Broka Herrmann sicherte sich einen Marktanteil von 14,9 Prozent. Bei den jungen Menschen verzeichnete das ZDF 0,49 Millionen Zuschauer, sodass man auf 10,2 Prozent Marktanteil kam – zumindest im Fernsehen herrscht ein Markt für die kleinen Häuser.In einer neuen-Ausgabe wurden Politikerin Nancy Faeser, Politiker Norbert Röttgen, Politologin Margarete Klein, Soziologe Gerald Knaus und Militärexperte Carlo Masala begrüßt. Die Dienstagsfolge sorgte für 2,47 Millionen Fernsehzuschauer, die in Hamburg produzierte Fernsehsendung sicherte sich einen Marktanteil von 18,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete die Produktion immerhin noch 0,39 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 12,5 Prozent.