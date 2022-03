«37° Leben»: ZDF startet neues Reportage-Format

TV-News

Immer am Sonntagmorgen sendet das ZDF einen neuen Film, der auch bei YouTube und in der Mediathek verfügbar ist. Das Format richtet sich an eine junge Nutzerschaft.

Um plattformübergreifend eine junge Nutzerschaft anzusprechen, startet das ZDF ab dem 6. März mitein neues Reportageformat, das auch bei YouTube und in der ZDFmediathek ausgespielt wird. Im linearen Fernsehen ist die 27-minütige Sendung jeden Sonntag um 9:03 Uhr zu sehen. Der Ableger der bekannten Programmmarke möchte Orientierung geben und zum Nachdenken anregen, wie es in einer Mitteilung heißt. Anders als bei den «37°»-Reportagen am Dienstagabend sollen in dem neuen Format auch Experten zu Wort kommen. Manche Sendungen können durch Hosts präsentiert werden. Auch Mehrteiler sind möglich, um ein wichtiges Thema aus mehreren Perspektiven darzustellen. Es soll experimentiert werden, heißt es vom Sender.Themen der Sendung, die von jungen Autoren erstellt werden, sind existentielle Lebensfragen in den Bereichen Lebensführung, Identität, Familie, Partnerschaft und seelische Gesundheit. Auch Fragen des Glaubens und nach religiöser Orientierung sollen bei «37°Leben» nicht außer Acht gelassen werden. Die neue Reihe möchte neue Perspektiven auf das Zusammenleben und eine moderne Bildsprache aufgreifen. Unterschiedliche Werte und Überzeugungen stehen im Mittelpunkt der Sendung, aber vor allem Menschen, die ihrem persönlichen Weg folgen. Die Auftaktsendung am 6. März greift beispielsweise das Thema „Plötzlich Pfleger*in" auf und erzählt von zwei jungen Menschen, die wegen Corona ihren bisherigen Beruf aufgegeben und ich für eine Pflegetätigkeit entschieden haben. Weitere Sendungen beschäftigen sich mit Trauerbegleitung, Männern, die den Hauptteil der familiären Arbeiten schultern, und einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinschaft in Dresden.„Der feste Sendeplatz am Sonntagmorgen bietet eine wunderbare Chance, mit jungen, progressiven Reportagen nah am Menschen zu sein", erklärt Peter Arens, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft. „Er ergänzt auf ganz eigene Weise unsere erfolgreiche Marke 37 Grad am Dienstagabend.“ Wie «37°» wird «37° Leben» von der evangelischen und der katholischen Redaktion "Kirche und Leben" im ZDF verantwortet. Die Vorgängersendung, das ZDF-Magazin «sonntags – TV fürs Leben», das bisher auf dem Sendeplatz am Sonntagmorgen ausgestrahlt wurde, war am Sonntag, den 27. Februar zum letzten Mal zu sehen.