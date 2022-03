Peacock schnappt sich PlayStation-Serie

US-Fernsehen

Der NBC-Dienst hat sich die Reihe «Twisted Metal» gesichert.

Laut des Branchenmagazins „Variety“ hat sich der Streamingdienst Peacock die Rechte angesichert. Anthony Mackie wird die Hauptrolle übernehmen und die Serie produzieren. Bereits seit einem Jahr ist das Format in der Entwicklung.In der halbstündigen Action-Komödie wird Mackie John Doe spielen, einen klugscheißerischen Milchmann, der so schnell redet wie er fährt. Ohne Erinnerung an seine Vergangenheit bekommt John die einmalige Chance, seinen Wunsch nach Gemeinschaft zu verwirklichen, aber nur, wenn er einen Ansturm wilder Fahrzeugkämpfe überlebt. Mit der Hilfe eines schießwütigen Autodiebs muss er sich wilden Plünderern stellen, die zerstörerische Fahrzeuge fahren, und anderen Gefahren auf offener Straße begegnen, darunter einem geistesgestörten Clown, der einen nur allzu bekannten Eiscreme-Truck fährt.Die Serie basiert auf einem Originaldrehbuch von Rhett Reese und Paul Wernick. Michael Jonathan Smith wird als Autor, Showrunner und ausführender Produzent fungieren. Sowohl Reese als auch Wernick sind auch ausführende Produzenten. Für das Projekt arbeiten die Firmen Sony Pictures Television, Playstation Productions und Universal Television zusammen.