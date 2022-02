Tele 5 startet den «Star Trek»-Montag

TV-News

Bereits Mitte März geht es los und Sci-Fi-Fans können sich auf neuen und klassischen Serien-Stoff freuen!

Tele 5 bezeichnet sich in der vorliegenden Pressemitteilung als "Home of Sci-Fi" und zumindest was den Montag ab Mitte März angehen wird, ist das nicht unbedingt eine Übertreibung. Ab dem 14. März gibt es bei Tele 5 die ersten beiden Staffeln, natürlich erstmals im deutschen Fernsehen und daher zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Doch nicht nur um Fans der neuen Serie wird sich gekümmert, denn im Anschluss an «Discovery» schickt der Sender die Originalserieüber den Äther.Kurzer Inhalt zu «Star Trek: Discovery»: Die Handlung startet im Jahr 2256 und Sternenflotten-Offizierin Michael Burnham, gespielt von Sonequa Martin-Green, steht vor ihrer größten Herausforderung. DIe U.S.S Discovery befindet sich nämlich eigentlich auf einer Forschungsmission, die sich jedoch Stück für Stück zu einer militärisch-politischen Gratwanderung entwickelt. Jederzeit droht Krieg mit den Klingonen.Mit jeweils zwei Episoden pro Montag kommt die erwähnte Originalserie im Anschluss an «Star Trek: Discovery» bei Tele 5 . Abgerundet wird das «Star Trek»-Angebot mitund. Die Serien sollen ab dem 19. April von Montag bis Freitag das Vorabendprogramm bestimmen und zudem gibt es zu der neuen «Stark Trek»-Serie eine groß angelegte Marketingkampagne, inkluse Online-Platzierung, Social Media, Radio und sogar im Print-Bereich mit dem «Stark Trek: Discovery»-Magazin.