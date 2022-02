Filmprogramm der privaten Sender deutlich abgeschlagen

Quotennews

Am besten lief es da noch für ProSieben mit «Kingsman: The Golden Circle» und «Faster».



Zur gestrigen Primetime verweilte der Großteil der Fernsehenden auf den öffentlich-rechtlichen Sender oder fand zu VOX . Für das Filmprogramm bei den restlichen privaten Sendern blieb somit nur ein vergleichsweise kleines Publikum. RTL lockte mit dem Thriller «The Commuter» ► zwar 1,61 Millionen Fernsehende, blieb jedoch trotzdem bei mauen 5,0 Prozent hängen. Bei den 0,68 Millionen Umworbenen wurden mäßige 8,3 Prozent ermittelt. 0,78 Millionen Zuschauern sahen im Anschluss die Free-TV-Premiere von, wodurch ein weiterer Rückgang auf schwache 4,4 Prozent Marktanteil verzeichnet wurde. Ernüchternde 5,2 Prozent Marktanteil standen zudem bei den 0,24 Millionen Jüngeren auf dem Papier.ProSieben begeisterte mit der Actionkomödie «Kingsman: The Golden Circle» ► 1,32 Millionen Fernsehende, was dem Sender zu einer guten Sehbeteiligung von 4,5 Prozent verhalf. 0,53 Millionen Werberelevante reichten zudem für einen akzeptablen Marktanteil von 7,0 Prozent. Mit einem Publikum von 0,69 Millionen Menschen erhöhte der Actionthillerauf starke 6,2 Prozent. Die 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen befanden sich mit 9,3 Prozent genau im Senderschnitt.Das Musikdrama «A Star Is Born» ► blieb in Sat.1 mit 0,91 Millionen Neugierigen hinter den Erwartungen zurück, weswegen sich der Sender mit schwachen 3,1 Prozent zufriedengeben musste. Bei den 0,36 Millionen Jüngeren waren zudem nicht mehr als magere 4,8 Prozent möglich. Noch schlechter stand RTLZWEI mit der Komödie «Girls Trip» ► da, welche bei lediglich 0,37 Millionen Interessenten hängenblieb. Dies hatte eine miese Quote von 1,2 Prozent zur Folge. Die 0,24 Millionen Umworbenen sicherten sich ein maues Resultat von 3,0 Prozent.