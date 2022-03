«You»-Showrunnerin entwickelt neue Serie für Peacock

US-Fernsehen

Sera Gamble arbeitet an einem Format namens «Weetzi Bat».

Der NBCUniversal-Streamingdienst Peacock bekommt eine neue Serie, die von «You»-Mastermind Sera Gamble kommt und eine Adaption des Buches von Francesca Lia Block „Weetzie Bat“ ist. Die Serie handelt von Weetzie, ihrem besten Freund Dirk und ihrer neu gegründeten Familie, die in der glitzernden, gefährlichen und geheimen Welt unter der Oberfläche des Los Angeles der 1980er Jahre unterwegs sind.Weetzie begegnet den tiefsten Brüchen des Lebens mit einem hart erkämpften Optimismus und einem unfehlbaren Talent, die Magie zu finden, die sich im Gewöhnlichen verbirgt. Weetzie hat etwas Erstaunliches entdeckt: Magie gibt es wirklich, und sie ist in der Stadt Los Angeles ganz offensichtlich versteckt. Wenn sie sie finden kann, kann sie sie nutzen, um das zu bekommen, was sie immer wollte: wahre Liebe, ein richtiges Zuhause und eine glückliche Familie.Dies ist das zweite Peacock-Projekt, das Gamble entwickelt. Im Jahr 2021 wurde berichtet, dass sie auch an der Adaption des Buches «Providence» von Caroline Kepnes für den Streamer arbeitet. Zuvor hatte Gamble die Hit-Dramaserie «You» mitentwickelt, die ebenfalls auf Kepnes Buchreihe basiert. Übrigens: «You» startete einst bei Lifetime.