Katja Studt: Warum «Die Stein» eingestellt wurde, habe ich nie gänzlich verstanden

Interview

Die gebürtige Hamburgerin drehte schon mit Dieter Wedel, spielte tragende Rolle in «Der goldene Handschuh» und war ein Serienstar im Ersten. Nun läuft «Der Bozen-Krimi» mit Studt in der Nebenrolle.

Fritz Honka ist mir schon seit der Kindheit ein Begriff. Mein Vater ist Hamburger und im Bezirk Neustadt aufgewachsen, meine Mutter hat damals in der City Nord bei Esso gearbeitet. Beide kannten die Geschehnisse und es fielen bei uns 70er-Jahre-Kinder manchmal Sprüche wie "… sonst kommt der Honka!“, wenn es zum Beispiel um „Mitschnacker“ ging. Honka stand auf jeden Fall für etwas furchteinflößendes.Ich wurde zu einem zweitägigen Casting mit verschiedenen „Honka’s“ eingeladen. Ich wusste sofort, dass Jonas Dassler die perfekte Besetzung ist, die Intensität seines Spiels war einfach unschlagbar gut. Umso mehr hat es mich dann gefreut, dass ich als „Helga Denningsen“ besetzt wurde!Das Buch von Heinz Strunk habe ich erst in Vorbereitung auf meine Rolle gelesen. Diese Art von Lektüre kann ich nur unter dem Schutz der Recherche ertragen, konnte mir aber dadurch wichtige Stichpunkte für Helga zusammentragen, da es ja keine fiktive Person ist, sondern diese Frau das wirklich erleben musste.Aus dem heutigen Blickwinkel ist es gar nicht so leicht, die Frage zu beantworten. Aus der Perspektive einer noch kindlichen 13-Jährigen, die erstmalig vor der Kamera steht, hat er mich professionell und wohlwollend unterstützt und gefordert. Sein hoher Anspruch beim Arbeiten hat mir die Messlatte gelegt für alles, was danach kam.Es sind mittlerweile sogar 35 Jahre… mit Höhen und Tiefen. Mehr noch als das Format interessiert mich die Entwicklung und Fallhöhe einer Figur, wer Regie führt und welche Kolleg:innen mit dabei sind. Es gab rückblickend nicht das eine Highlight.Die gravierendsten Veränderungen liegen im Einsparen von Zeit und Geld. Man hat immer weniger Zeit, am Set im Zusammenspiel etwas auszuprobieren. Ich persönlich bin daher für jede Leseprobe dankbar, die einem im Vorfeld die Möglichkeit gibt, gemeinsam Dialoge und die Beziehungen zwischen den Figuren zu analysieren.Warum «Die Stein» eingestellt wurde, habe ich nie gänzlich verstanden. Die Einschaltquoten waren toll, der Cast hatte große Lust weiterzumachen und der Produzent hat sehr gekämpft dafür. Es lag wohl an einem Redaktionswechsel und dem Wunsch nach etwas Neuem.Ich spiele eine alleinerziehende Mutter, deren Sohn unheilbar krank ist. Sie hat eine überaus fürsorgliche, aber auch taffe Art, und lässt sich nicht unterkriegen. Sie nimmt das Schicksal an, egal welche Wendung es nimmt.Meine Drehtage lagen alle hintereinander, so dass ich in einem Rutsch mit dem PKW an- und abgereist bin. Es blieb also nicht so viel Zeit. Aber immerhin war es mir möglich, abends spazieren zu gehen und mich an der Außengastronomie zu erfreuen! Südtirol kannte ich schon von privaten Urlauben und ich liebe diese Region.Ich denke schon, solange man dann selbst die Kosten trägt. Für mich bedeutet „abgedreht“ oder freie Tage aber immer, so schnell wie möglich wieder bei meinen Kindern zu sein, weil das für mich der schönste Ort der Welt ist.Ich kenne niemanden, der nicht froh darüber ist. Wobei ich sagen muss, dass die Entschleunigung in meinem Haushalt, die damit einher gegangen ist, uns gut getan hat. Wir hatten viel Muße für Dinge, die im sonst oft durchgetakteten Alltag hintenüberfallen. Das Homeschooling hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert, aber da es allen so ging, war es einigermaßen zu ertragen. Die größte Herausforderung war, den Kindern ehrliche Zuversicht zu vermitteln, da man ja selbst unsicher war, welchen Lauf das alles nimmt. Inzwischen weiß man mehr, kann sich bestmöglich schützen und lernt damit zu leben.