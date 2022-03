Matt Barr macht bei «Walker»-Spin-off mit

US-Fernsehen

Der Schauspieler ist bereits beim Mutterformat dabei.

«Walker»-Star Matt Bar, der in der The-CW-Serie Hoyt Rawlins verkörpert, wird in dem kommenden Pilotfilm der Serieeine weitere Figur gleichen Namens spielen. Hoyt, der als "gut aussehender, schlüpfriger Schurke" beschrieben wird, ist ein Spieler und Gesetzloser, der sich in der Stadt Independence versteckt hält. Übermütig, selbstbewusst, frech und ein bisschen tollkühn hat er eine Affäre mit der Rancher-Tochter Lucia Montero.«Walker: Independence» ist eine Herkunftsgeschichte, die in den späten 1800er Jahren spielt und von Abby Walker handelt, einer wohlhabenden Bostonerin, deren Ehemann vor ihren Augen ermordet wird, während sie auf einer Reise in den Westen sind. Auf ihrer Suche nach Rache trifft Abby auf Hoyt, und ihre Reise führt sie nach Independence, Texas, wo sie auf verschiedene, eklektische Bewohner trifft, die vor ihrer eigenen schwierigen Vergangenheit fliehen und ihren Träumen nachjagen. Die neu gefundene Familie kämpft mit der sich verändernden Welt um sie herum, während sie selbst zu Akteuren des Wandels in einer Stadt werden, in der nichts so ist, wie es scheint.Seamus Fahey schreibt das Drehbuch nach einer von ihm und Anna Fricke gemeinsam verfassten Geschichte. Zu den ausführenden Produzenten gehören Fahey, Padalecki, Fricke und Laura Terry für Pursued by a Bear, Dan Lin und Lindsey Liberatore für Rideback und Larry Teng, der auch Regie führt. Wie «Walker» stammt auch «Walker Independence» aus den CBS Studios.