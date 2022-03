BBC und Sky vereinbaren umfangreichen Factual-Output-Deal

Vermischtes

BBC Studios und Sky Deutschland haben einen umfangreichen Produktionsvertrag im Bereich Dokumentationen geschlossen, wodurch der Pay-TV-Sender zur Heimat für die Premium-Inhalte im Bereich Dokumentationen wird.

Am Dienstag haben der Bezahlsender Sky Deutschland und BBC Studios bekannt gegeben, dass man einen umfangreichen Produktionsvertrag für Factual-Content in Deutschland geschlossen habe. Die langfristige Partnerschaftsvereinbarung sieht vor, dass Sky Deutschland zur Pay-TV-Heimat für BBC Studios Premium-Factual-Inhalte in Deutschland wird und exklusiv über 150 Stunden Titel im Bereich Dokumentationen aus dem Katalog der BBC Studios anbieten wird. Teil der BBC Studios ist unter anderem die Natural History Unit (NHU). Der Deal umfasst eine Vertragslaufzeit von mehreren Jahren wie es heißt. Geplant ist eine Ausspielung auf den im vergangenen Herbst gestarteten Sender Sky Nature und Sky Documentaries.Zu den erworbenen Titeln aus dem Katalog der BBC Studios gehören Filme wie «Greta Thunberg: Ein Jahr um die Welt zu verändern», «Louis Theroux: Auf den Spuren von Joe Exotic», «David Attenborough: Der Klang der Natur» und «Primaten». Am Dienstag wurden auf der BBC Studios Showcase-Veranstaltung, bei der der Deal publik gemacht wurde, zudem die beiden naturhistorischen Serien,undsowie die Dokumentationenundund die Wissenschaftsserieangekündigt.„BBC Studios produziert und repräsentiert die zuverlässigsten und fesselndsten Factual-Inhalte der Welt. Das sehen auch unsere Partner so, denn unsere Inhalte waren noch nie so gefragt wie heute. Diese neue Partnerschaft ermöglicht Sky Deutschland einen langfristigen Zugang zu unseren preisgekrönten Dokumentarfilmen, die das Rückgrat ihrer neuen Kanäle bilden. Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Sky zu stärken und gemeinsam zum Erfolg der neuen Sky-Kanäle beizutragen“, erklärt Salim Mukaddam, Senior Vice President, EMEA Content Sales.Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland, fügt an: „Dokumentationen sind eines der beliebtesten Programmgenres und werden auch von unseren Kunden stark nachgefragt. Wir freuen uns, dass wir unser vielfältiges Unterhaltungsangebot auf unseren beiden Sendermarken Sky Nature und Sky Documentaries neben den zahlreichen exklusiven Sky Originals auch mit herausragenden Produktionen der BBC Studios ergänzen können."