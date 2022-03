Nach Sat.1 schickt auch RTLZWEI Promis in Pflegeberufe

TV-News

In «Prominent und Pflegekraft» sollen sechs Promis den Alltag im Pflegeheim kennen lernen.

Im vergangenen Jahr startete RTLZWEI mit «Prominent und obdachlos» ein Experiment, in dem der Sender verschiedene Promis auf die Straße setzte und sie für mehrere Tage ohne Obdach begleitete. Nun startet die Grünwalder TV-Station das nächste Prominenten-Format, das es in einer ähnlichen Form im Herbst auch bei Sat.1 mit «Die Herzblut-Aufgabe» zu sehen gab. Inwollen sechs Sternchen erfahren, was es bedeutet, in der Pflege zu arbeiten. RTLZWEI zeigt die zweiteilige Reportage am 22. und 29. März jeweils um 20:15 Uhr.Mit dabei sind Ex-Profiboxer Axel Schulz, Schauspielerin Janine Kunze, TV-Sternchen Kader Loth, Reality-Teilnehmer Calvin Kleinen, Moderatorin Aleksandra Bechtel und Influencerin Melissa Damilia. Neben dem beruflichen Alltag der Pflegekräfte und älteren Menschen lernen die Promis auch ihre emotionalen und körperlichen Grenzen kennen. Alle Teilnehmer verbringen jeweils drei Tage in den Pflegeheimen.Die Promis verfolgen in der Produktion aus dem Hause Good Times ihre eigenen Ansätze. Während Moderatorin Aleksandra Bechtel einen tränenreichen ersten Tag erlebt, versucht Calvin Kleinen möglichst gute Stimmung bei Kaffee und Kuchen zu verbreiten. Er möchte „Party im Altenheim“, wie es in einer Mitteilung heißt. Influencerin Melissa Damilia geht die Sache dagegen eher vorsichtig an und hat größten Respekt vor dem Älterwerden. Die einzige Teilnehmerin mit Vorerfahrung ist Janine Kunze, sie ist gelernte Krankenschwester, dennoch ist sie sich nicht sicher, ob sie die Begegnungen emotional verkraften kann.Die Folgen von «Prominent und Pflegekraft» sind bereits sieben Tage vor Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar.